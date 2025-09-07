Decisão de Ramon Abatti em América-RN x Santa Cruz causa revolta: ‘Absurdo’

América-RN x Santa Cruz estão se enfrentando pela partida de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, em confronto que define o acesso à terceira divisão nacional. Uma decisão de Ramon Abatti Abel, árbitro do jogo, causou revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

Para garantir a classificação no tempo normal, o América-RN precisa vencer por dois gols de diferença. Se o time potiguar conseguir uma vitória por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação. Até aqui, 1 a 0 para o time da casa na Arena das Dunas.

➡️Felipe Melo revela que tentou levar ídolo do Flamengo para o Fluminense

E falando em pênalti, o jogo entre América-RN x Santa Cruz teve uma polêmica logo de cara. Aos 33 minutos da primeira etapa, Ramon Abatti Abel marcou um pênalti para o time da casa após toque na mão de Balotelli. O VAR entrou em ação e o pênalti foi anulado, mas a revolta dos torcedores foi grande.

continua após a publicidade

Árbitro Ramon Abatti Abel apita o jogo.<br>(Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Veja revolta dos torcedores após decisão da arbitragem em América-RN x Santa Cruz

Como foi o primeiro jogo? Santa Cruz x América-RN

O time pernambucano entra em campo hoje com a vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Ariel, na reta final da partida. Portanto, para o duelo deste domingo (7), o Santa Cruz tem a vantagem do empate para assegurar a vaga na Série C.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fator Arena das Dunas

A Arena das Dunas deve receber um público de aproximadamente 30 mil torcedores para este confronto decisivo. Os portões abriram às 16h30. A torcida visitante teve acesso ao setor Noroeste pelos portões A e B.