Vasco x Fluminense: acompanhe ao vivo o clássico pela Copa do Brasil
Lance! traz tudo sobre o Clássico dos Gigantes direto do Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Fluminense iniciam nesta quinta-feira (11) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 20h no Maracanã para o jogo de ida das semifinais. Direto do palco do Clássico dos Gigantes, o Lance! traz tudo o que acontece antes da partida.
Relacionadas
- Vasco
Vasco divulga relacionados contra o Fluminense e atualiza situação médica de jogadores
Vasco11/12/2025
- Fluminense
Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Vasco
Fluminense11/12/2025
- Futebol Nacional
CBF faz mudança, e Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores em 2026
Futebol Nacional11/12/2025
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Siga ao vivo as informações de Vasco x Fluminense
18h15 - Nos bares no entorno do Maracanã, torcedores do Fluminense se fazem pressentes!
18h10 - Movimentação do lado de fora do estádio! Torcedores do Vasco chegam para o clássico.
18h - Portões abertos! O setorista de Fluminense no Lance!, Pedro Brandão, registrou imagens dos primeiros torcedores presentes nas arquibancadas do Maracanã.
17h30 - Vasco e Fluminense já divulgaram os relacionados para a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil!
O Cruz-Maltino terá à disposição os seguintes jogadores:
- Goleiros: Allan Vitor, Léo Jardim e Pablo.
- Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis.
- Meias: Barros, Coutinho, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes.
- Atacantes: Andrés Gómez, David, GB, Matheus França, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
O Tricolor, por sua vez, vai ao Maracanã com:
- Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
- Defensores: Freytes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva
- Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e PH Ganso
- Atacantes: Everaldo (Eve), John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Lavega, Riquelme e Yeferson Soteldo
17h - O palco da decisão! O Lance! já está presente no Maracanã!
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias