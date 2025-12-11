menu hamburguer
Futebol Nacional

Vasco x Fluminense: acompanhe ao vivo o clássico pela Copa do Brasil

Lance! traz tudo sobre o Clássico dos Gigantes direto do Maracanã

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
18:02
Atualizado há 0 minutos
Vasco Fluminense Copa do Brasil
imagem cameraMaracanã recebe duelo entre Vasco e Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Pedro Brandão / Lance!)
Vasco e Fluminense iniciam nesta quinta-feira (11) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 20h no Maracanã para o jogo de ida das semifinais. Direto do palco do Clássico dos Gigantes, o Lance! traz tudo o que acontece antes da partida.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Siga ao vivo as informações de Vasco x Fluminense

18h15 - Nos bares no entorno do Maracanã, torcedores do Fluminense se fazem pressentes!

18h10 - Movimentação do lado de fora do estádio! Torcedores do Vasco chegam para o clássico.

18h - Portões abertos! O setorista de Fluminense no Lance!, Pedro Brandão, registrou imagens dos primeiros torcedores presentes nas arquibancadas do Maracanã.

17h30 - Vasco e Fluminense já divulgaram os relacionados para a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil!

O Cruz-Maltino terá à disposição os seguintes jogadores:

  1. Goleiros: Allan Vitor, Léo Jardim e Pablo.
  2. Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis.
  3. Meias: Barros, Coutinho, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes.
  4. Atacantes: Andrés Gómez, David, GB, Matheus França, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

O Tricolor, por sua vez, vai ao Maracanã com:

  1. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
  2. Defensores: Freytes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva
  3. Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e PH Ganso
  4. Atacantes: Everaldo (Eve), John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Lavega, Riquelme e Yeferson Soteldo

17h - O palco da decisão! O Lance! já está presente no Maracanã!

