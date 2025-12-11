Grêmio acerta a contratação do técnico Luís Castro

O Grêmio superou as pendências finais e fechou a contratação do técnico Luís Castro para a temporada de 2026. O português chega para substituir Mano Menezes, que deixou o comando da equipe gaúcha recentemente.

A tendência é que as partes envolvidas na negociação formalizem o anúncio nos próximos dias, assim que Castro desembarcar na capital gaúcha.

O treinador, inclusive, mantém conversas com a diretoria do Grêmio para tratar de movimentações na janela de transferências. Entre os nomes, aparecem o meio-campista Raphael Veiga e o goleiro Weverton, ambos do Palmeiras.

O avanço das negociações havia sido noticiado pela reportagem do LANCE! nos últimos dias, e agora as partes superaram os empecilhos finais para fechar o acordo.

Luís Castro será o novo treinador do Grêmio (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Momento na carreira

Seu trabalho mais recente foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por 5 meses. Sob comando de Luís Castro, o Al-Wasl fez 14 partidas oficiais, tendo nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".

Nesse período, a equipe do português marcou 33 gols, sendo 15 tentos feitos por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que seu time balançou as redes dos rivais.

Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.

Em 2023, deixou o Botafogo após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.

Mensagem de Mano Menezes nas redes sociais

Nos últimos dias, Mano Menezes foi às redes sociais para publicar uma mensagem destinada aos torcedores do Grêmio, ao mesmo tempo em que deixou incerto seu futuro. O clube gaúcho, por sua vez, ainda não externou de forma oficial a saída do profissional.

"Em abril deste ano, o Grêmio vivia um momento muito difícil.

Geralmente, nessas horas, você se lembra de quem mais confia. O presidente Alberto Guerra e sua diretoria me convidaram, então, para assumir o comando técnico da equipe. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar. Nossa relação é de gratidão mútua.

Passados quase oito meses, devolvemos o clube à Sul-Americana com a nona colocação no Brasileirão. Sei que é pouco para a ambição do torcedor, mas é o alicerce para uma nova equipe e para novas conquistas. Em meu nome e de minha comissão técnica, agradeço a maneira como fomos tratados pela quase totalidade dos funcionários, dirigentes, jogadores e torcedores.

A bola é redonda e certamente vai continuar girando para todos nós.

Espero, de coração, que dias melhores possam vir para todos.

Seguimos em frente… Trabalhando sério, cumprindo com os nossos compromissos até o fim e de cabeça erguida - sempre.

Grande abraço. Mano Menezes".