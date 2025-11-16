Série B: veja o que está em jogo e cenários da última rodada

A Série B do Campeonato Brasileiro vai para sua última rodada e tem indefinições nas duas partes da tabela, que reservam fortes emoções para os jogos do próximo domingo (23). Ainda restam três vagas no G-4, para o acesso à elite, e uma na zona de rebaixamento para a Série C da competição nacional.

Neste domingo (16), quatro partidas agitaram a finalizaram penúltima rodada: Criciúma 2 x 0 Botafogo-SP; Goiás 1 x 0 Novorizontino; América-MG 1 x 1 Cuiabá e Ferroviária 1 x 2 Athletico-PR — com o Furacão marcando nos acréscimos o gol da vitória, impedindo o título do rival Coritiba, ficando com chances de conquistar o troféu e a um empate do acesso.

São cinco equipes disputando três vagas, com alguns cenários em jogo para definição dos classificados para a Série A. Com os resultados, a classificação no pelotão principal a uma partida do fim da temporada tem:

1º Coritiba 65 pontos (classificado)

2º Athletico-PR 62 pontos

3º Criciúma 61 pontos

4º Goiás 61 pontos

5º Chapecoense 59 pontos

6º Remo 59 pontos

Briga por título G-4 da Série B

Na luta pelo troféu, o Coritiba visita o rebaixado Amazonas e joga por um empate para confirmar o título da Segundona. O Athletico-PR, três pontos atrás, precisa vencer e torcer por uma derrota do rival local, já que empataria em pontos e ultrapassaria no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.

O que cada equipe precisa para subir de divisão?

Athletico-PR: simples empate contra o América-MG, na Arena da Baixada;

simples empate contra o América-MG, na Arena da Baixada; Criciúma: vencer o Cuiabá fora de casa. Em caso de empate, torcer por tropeços de Chapecoense ou Goiás;

vencer o Cuiabá fora de casa. Em caso de empate, torcer por tropeços de Chapecoense ou Goiás; Goiás : vencer fora de casa o confronto direto com o Remo; em caso de empate, torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma;

: vencer fora de casa o confronto direto com o Remo; em caso de empate, torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma; Chapecoense : vencer o Atlético-GO em Chapecó e torcer por tropeços de Goiás ou Criciúma, ou derrota do Athletico-PR;

: vencer o Atlético-GO em Chapecó e torcer por tropeços de Goiás ou Criciúma, ou derrota do Athletico-PR; Remo: vencer o Goiás jogando em casa e torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma.

Goiás venceu o Novorizontino pela Série B com gol de Anselmo Ramon (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

Briga contra o rebaixamento

Na 37ª rodada, o Amazonas empatou fora de casa com o Paysandu, já rebaixado, e se juntou ao Volta Redonda para formar o trio que teve o descenso confirmado antecipadamente. Agora, falta a vaga do 17º colocado, que atormenta três equipes: Ferroviária (17º), Botafogo-SP (16º) e Athletic (15º)

Os times não se enfrentam entre si, mas jogam contra adversários já sem pretensões na tabela. A Ferroviária encara o Operário-PR fora de casa, o Athletic recebe o rebaixado Paysandu, enquanto o Boafogo-SP recebe o Avaí.

Athletic e Botafogo-SP, com 41 pontos, dependem das próprias forças e garantem a manutenção na Série B com vitórias simples. Em caso de empate, terão de torcer por um tropeço da Locomotiva. O time de Araraquara, por sua vez, precisa vencer e torcer por tropeço de um dos dois adversários diretos.

Nove partidas da 38ª rodada da Série B 2025 serão disputadas no próximo domingo (23), às 16h30 (de Brasília). Apenas o confronto entre Vila Nova, já garantido na Segundona, e o rebaixado Volta Redonda, foi antecipado e será jogado na quarta-feira (19).