Série B: Athletico vira no fim, vence a Ferroviária-SP e mantém chance de título
Furacão se aproxima do acesso e complica a Locomotiva
De virada e no fim, o Athletico venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1 na tarde deste domingo (16), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B. Fábio Pau fez para a Locomotiva, enquanto João Cruz e Renan Peixoto marcaram pelo Furacão, todos na segunda etapa.
Com o resultado, a Ferroviária-SP manteve a 17ª colocação, com 40 pontos, um ponto a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da ZR. Já o Athletico segue na vice-liderança, com 62 pontos, a três pontos do líder Coritiba, embora ainda não tenha confirmado o acesso.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi bastante movimentado, com chances dos dois lados, embora ninguém tenha aberto o placar. A primeira boa chance oportunidade foi do Athletico, aos 15, em cabeceio de Benavídez que Dênis Júnior pegou. Depois, o goleiro fez grande defesa em cabeçada de Zapelli no ângulo, após cruzamento de Léo Derik da esquerda.
A Ferroviária-SP já tinha chego em chute de Juninho, mas assustou mesmo duas vezes no mesmo lance. Juninho mandou uma bomba na trave e, no rebote, Fabrício Daniel carimbou o travessão da entrada da área. No fim, o Furacão teve outra finalização perigosa de Felipinho, de fora da área, para Dênis Júnior espalmar.
Na volta do intervalo, o Athletico foi pra cima e viu o goleiro evitar o primeiro gol em duas tentativas. Leozinho, da meia-lua, mandou rasteiro no canto direito, e Mendoza cabeceou do outro lado para Dênis Júnior salvar ambas.
Quem abriu o placar, entretato, foi a Ferroviária-SP. Após lançamento, o goleiro Santos saiu da área, furou a bola, e Fábio Fau apenas tocou para o gol vazio. 1x0, aos 27.
O Furacão chegou a sair momentâneamente do G-4 e partiu para o desespero, com muito nervosismo no ataque. A igualdade, assim, veio na bola parada. Com 40, João Cruz surpreendeu na cobrança de falta pela esquerda, mandou direto e encobriu o goleiro, que falhou no lance. 1x1.
O jogo parecia caminhar para o empate, mas a equipe rubro-negra não desistiu e conseguiu a virada. Aos 50, Leozinho cruzou da direita, e Renan Peixoto subiu na segunda trave para cabecear às redes. 2x1.
O que vem por aí?
A Ferroviária-SP volta a campo contra o Operário-PR no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Germano Krüger, e tem que vencer para não cair, além de torcer por tropeço do Botafogo-SP ou Athletic-MG. Já o Athletico recebe o América-MG no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada, e precisa apenas empatar para subir à Série A. Os jogos são válidos pela 38ª rodada da Série B.
Resultados da 37ª rodada da Série B
Paysandu 2x2 Amazonas
Coritiba 0x0 Athletic
Atlético-GO 0x0 Operário-PR
Avaí 3x1 Remo
CRB 2x0 Vila Nova
Volta Redonda 1x1 Chapecoense
Criciúma 2x0 Botafogo-SP
Goiás 1x0 Novorizontino
Ferroviária-SP 1x2 Athletico
América-MG 1x1 Cuiabá
✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA-SP 1X2 ATHLETICO
SÉRIE B DO BRASILEIRO - 37ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 16 de novembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
🥅 Gols: Fábio Fau 27/2ºT (Ferroviária-SP); João Cruz 40/2ºT e Renan Peixoto 50/2ºT (Athletico)
🟨 Cartões amarelos: Netinho e Fábio Fau (Ferroviária-SP); Benavídez, Felipinho, Viveros, Leozinho (Athletico)
🟥 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIA-SP (Técnico: Daniel Azambuja, interino)
Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Erick (Vitor Mendes), Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Alencar e Netinho (Zé Hugo); Juninho (Thiago Lopes), Fabrício Daniel (Fábio Fau) e Carlão.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza (Renan Peixoto), Felipinho (João Cruz), Patrick (Luiz Fernando), Zapelli e Léo Derik (Leozinho); Julimar e Viveros.
