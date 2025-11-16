De virada e no fim, o Athletico venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1 na tarde deste domingo (16), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B. Fábio Pau fez para a Locomotiva, enquanto João Cruz e Renan Peixoto marcaram pelo Furacão, todos na segunda etapa.

continua após a publicidade

Com o resultado, a Ferroviária-SP manteve a 17ª colocação, com 40 pontos, um ponto a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da ZR. Já o Athletico segue na vice-liderança, com 62 pontos, a três pontos do líder Coritiba, embora ainda não tenha confirmado o acesso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com chances dos dois lados, embora ninguém tenha aberto o placar. A primeira boa chance oportunidade foi do Athletico, aos 15, em cabeceio de Benavídez que Dênis Júnior pegou. Depois, o goleiro fez grande defesa em cabeçada de Zapelli no ângulo, após cruzamento de Léo Derik da esquerda.

continua após a publicidade

A Ferroviária-SP já tinha chego em chute de Juninho, mas assustou mesmo duas vezes no mesmo lance. Juninho mandou uma bomba na trave e, no rebote, Fabrício Daniel carimbou o travessão da entrada da área. No fim, o Furacão teve outra finalização perigosa de Felipinho, de fora da área, para Dênis Júnior espalmar.

Na volta do intervalo, o Athletico foi pra cima e viu o goleiro evitar o primeiro gol em duas tentativas. Leozinho, da meia-lua, mandou rasteiro no canto direito, e Mendoza cabeceou do outro lado para Dênis Júnior salvar ambas.

continua após a publicidade

Quem abriu o placar, entretato, foi a Ferroviária-SP. Após lançamento, o goleiro Santos saiu da área, furou a bola, e Fábio Fau apenas tocou para o gol vazio. 1x0, aos 27.

O Furacão chegou a sair momentâneamente do G-4 e partiu para o desespero, com muito nervosismo no ataque. A igualdade, assim, veio na bola parada. Com 40, João Cruz surpreendeu na cobrança de falta pela esquerda, mandou direto e encobriu o goleiro, que falhou no lance. 1x1.

O jogo parecia caminhar para o empate, mas a equipe rubro-negra não desistiu e conseguiu a virada. Aos 50, Leozinho cruzou da direita, e Renan Peixoto subiu na segunda trave para cabecear às redes. 2x1.

➡️ Faça o simulador na última rodada da Série B

O que vem por aí?

A Ferroviária-SP volta a campo contra o Operário-PR no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Germano Krüger, e tem que vencer para não cair, além de torcer por tropeço do Botafogo-SP ou Athletic-MG. Já o Athletico recebe o América-MG no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada, e precisa apenas empatar para subir à Série A. Os jogos são válidos pela 38ª rodada da Série B.

Resultados da 37ª rodada da Série B

Paysandu 2x2 Amazonas

Coritiba 0x0 Athletic

Atlético-GO 0x0 Operário-PR

Avaí 3x1 Remo

CRB 2x0 Vila Nova

Volta Redonda 1x1 Chapecoense

Criciúma 2x0 Botafogo-SP

Goiás 1x0 Novorizontino

Ferroviária-SP 1x2 Athletico

América-MG 1x1 Cuiabá

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA-SP 1X2 ATHLETICO

SÉRIE B DO BRASILEIRO - 37ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 16 de novembro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

🥅 Gols: Fábio Fau 27/2ºT (Ferroviária-SP); João Cruz 40/2ºT e Renan Peixoto 50/2ºT (Athletico)

🟨 Cartões amarelos: Netinho e Fábio Fau (Ferroviária-SP); Benavídez, Felipinho, Viveros, Leozinho (Athletico)

🟥 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA-SP (Técnico: Daniel Azambuja, interino)

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Erick (Vitor Mendes), Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Alencar e Netinho (Zé Hugo); Juninho (Thiago Lopes), Fabrício Daniel (Fábio Fau) e Carlão.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza (Renan Peixoto), Felipinho (João Cruz), Patrick (Luiz Fernando), Zapelli e Léo Derik (Leozinho); Julimar e Viveros.