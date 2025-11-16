Falha de ex-Flamengo chama atenção em jogo decisivo da Série B: 'Bisonha'

O Athletico Paranaense venceu a Ferroviária na Série B e encaminhou o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16). Apesar da vitória, o Furacão saiu atrás no placar em uma falha crucial do goleiro Santos. O erro do ex-jogador do Flamengo teve grande repercussão nas redes sociais.

Santos tentou afastar a bola, mas furou o chute, que sobrou nos pés de Fábio Soares para abrir o placar. A falha do ex-jogador do Flamengo, contudo, não foi determinante para o resultado, visto que o Athletico Paranaense virou o jogo com João Cruz e Renan Peixoto, e venceu por 2 a 1, em São Paulo.

Como foi Ferroviária x Athletico Paranaense?

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com chances dos dois lados, embora ninguém tenha aberto o placar. A primeira boa chance oportunidade foi do Athletico, aos 15, em cabeceio de Benavídez que Dênis Júnior pegou. Depois, o goleiro fez grande defesa em cabeçada de Zapelli no ângulo, após cruzamento de Léo Derik da esquerda.

A Ferroviária-SP já tinha chego em chute de Juninho, mas assustou mesmo duas vezes no mesmo lance. Juninho mandou uma bomba na trave e, no rebote, Fabrício Daniel carimbou o travessão da entrada da área. No fim, o Furacão teve outra finalização perigosa de Felipinho, de fora da área, para Dênis Júnior espalmar.

Na volta do intervalo, o Athletico foi pra cima e viu o goleiro evitar o primeiro gol em duas tentativas. Leozinho, da meia-lua, mandou rasteiro no canto direito, e Mendoza cabeceou do outro lado para Dênis Júnior salvar ambas.

Quem abriu o placar, entretato, foi a Ferroviária-SP. Após lançamento, o goleiro Santos, ex-Flamengo, saiu da área, furou a bola, e Fábio Fau apenas tocou para o gol vazio. 1x0, aos 27.

O Furacão chegou a sair momentâneamente do G-4 e partiu para o desespero, com muito nervosismo no ataque. A igualdade, assim, veio na bola parada. Com 40, João Cruz surpreendeu na cobrança de falta pela esquerda, mandou direto e encobriu o goleiro, que falhou no lance. 1x1.

O jogo parecia caminhar para o empate, mas a equipe rubro-negra não desistiu e conseguiu a virada. Aos 50, Leozinho cruzou da direita, e Renan Peixoto subiu na segunda trave para cabecear às redes. 2x1.