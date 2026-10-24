Série B: rodada rebaixa o Londrina e tem novo líder
Novorizontino assume a ponta da tabela faltando apenas três rodadas para o fim
A Série B do Campeonato Brasileiro está na reta final e promete emoção até ao fim. Neste sábado, cinco jogos movimentaram a parte de cima e de baixo da tabela. O CRB venceu o Londrina, por 2 a 1, e entrou na zona de classificação para os playoffs que vão dar duas vagas na elite do futebol nacional no ano que vem. O time paranaense, por sua vez, deu adeus ao sonho da permanência. Com 32 pontos, e faltando três rodadas, não tem mais chance de alcançar os primeiros fora da zona, que já somam 43.
O Londrina se junta ao América-MG e à Ponte Preta que disputarão a Série C no ano que vem. O Avaí, que perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 0, é o quarto time na zona de rebaixamento mas, com 37 pontos, ainda tem chance de se livrar.
A rodada marcou também a ascensão de um novo líder. O Novo Horizontino venceu o Atlético-GO, fora de casa, por 1 a 0, e aproveitou o tropeço do Vila Nova, que foi derrotado pelo São Bernardo por 3 a 2. A equipe goiana agora está em segundo lugar, mas pode ser ultrapassada pelo Juventude que joga na segunda-feira, contra o Náutico.
35ª rodada da Série B
Avaí 0 x 2 Botafogo-SP
Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino
São Bernardo 3 x 2 Vila Nova
Ponte Preta 2 x 2 Fortaleza
CRB 2 x 1 Londrina
Sport 2 x 1 Criciúma
Operário-PR 1 x 0 Athletic Club
Série B — segunda-feira, 26/10/2026
América-MG x Cuiabá — 19h30
Juventude x Náutico — 20h30
Vasco
Marino destaca reação do Vasco após eliminação: 'A gente fez um suco de raiva'Há 1 minuto
Santos
Neymar se pronuncia após expulsão e confusão: 'Vou pegar o Nestor'Há 3 minutos
Santos
Após forte chuva, parte do teto da Vila Belmiro cede no setor da torcida do Bahia; veja fotosHá 33 minutos
Fora de Campo
Atitude de Neymar em Santos x Bahia gera revolta: 'Fez de próposito'Há 47 minutos
Palmeiras
Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'Há 1 hora
Vasco
Pedro Emanuel projeta Vasco x Flamengo: 'Objetivos diferentes'Há 1 hora
Mais LANCE!