Série B: rodada rebaixa o Londrina e tem novo líder

A Série B do Campeonato Brasileiro está na reta final e promete emoção até ao fim. Neste sábado, cinco jogos movimentaram a parte de cima e de baixo da tabela. O CRB venceu o Londrina, por 2 a 1, e entrou na zona de classificação para os playoffs que vão dar duas vagas na elite do futebol nacional no ano que vem. O time paranaense, por sua vez, deu adeus ao sonho da permanência. Com 32 pontos, e faltando três rodadas, não tem mais chance de alcançar os primeiros fora da zona, que já somam 43.



O Londrina se junta ao América-MG e à Ponte Preta que disputarão a Série C no ano que vem. O Avaí, que perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 0, é o quarto time na zona de rebaixamento mas, com 37 pontos, ainda tem chance de se livrar.



A rodada marcou também a ascensão de um novo líder. O Novo Horizontino venceu o Atlético-GO, fora de casa, por 1 a 0, e aproveitou o tropeço do Vila Nova, que foi derrotado pelo São Bernardo por 3 a 2. A equipe goiana agora está em segundo lugar, mas pode ser ultrapassada pelo Juventude que joga na segunda-feira, contra o Náutico.

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35ª rodada da Série B





Avaí 0 x 2 Botafogo-SP

Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino

São Bernardo 3 x 2 Vila Nova

Ponte Preta 2 x 2 Fortaleza

CRB 2 x 1 Londrina

Sport 2 x 1 Criciúma

Operário-PR 1 x 0 Athletic Club



Série B — segunda-feira, 26/10/2026

América-MG x Cuiabá — 19h30

Juventude x Náutico — 20h30