Seedorf revela palavras no vestiário do Corinthians após derrota: 'Raiva'

Estreante à beira do gramado no comando do Corinthians, o técnico Clarence Seedorf viu sua equipe levar a virada do Vasco nos minutos finais e perder por 3 a 2, resultado que colocou o Timão na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após o jogo em São Januário, na noite deste sábado (24), o holandês falou do abalo emocional com a derrota, o sentimento no vestiário, mas mostrou confiança na rápida recuperação.

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— É normal o abalo no final. Você trabalha tanto e sempre é mais difícil nesses momentos virar tudo que é positivo. Não acabou aqui. Com essa entrega que a gente viu, a reação do segundo tempo… O time está com raiva porque não consegue os resultados. Hoje tivemos alguns momentos que poderiam ter feito coisas melhores na fase ofensiva e aproveitar coisas melhores na fase defensiva — disse Seedorf, em entrevista coletiva.

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O Timão saiu atrás do marcador e chegou a virar o jogo, com gols de Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Para o treinador, foi uma demonstração de força e vontade.

Marino Hinestroza marcou dois gols que deram a vitória ao Vasco contra o Corinthians (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

— O Corinthians mostrou que quer, que acredita. Depois que entramos no vestiário, a palavra foi que não acabou aqui. Conhecemos nossa força, vamos jogar em casa. Esse jogo já foi. Infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria, mas isso faz parte do caminho – destacou.

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Agora, abrindo a zona de rebaixamento, o Corinthians vira a chave e foca no compromisso da próxima sexta-feira (30), contra o Mirassol. O Timão receberá a equipe do interior na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília).

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