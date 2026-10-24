Veja gols em Chapecoense x Fluminense: Bolasie e Guga marcam
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Chapecoense e Fluminense estão se enfrentando neste sábado (24), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada do Brasileirão.
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Aos 8 minutos da primeira etapa, Giovanni Augusto aproveita o erro na saída de bola do Fluminense e faz ótimo lançamento para Bolasie dentro da área. Ele aparece sozinho porque Igor Rabello escorregou, desvia de primeira e abre o placar para a Chape.
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Veja o gol:
Aos 29 minutos da primeira etapa, Arana faz o cruzamento pela esquerda, Hulk ajeita de cabeça, Guga domina sozinho no meio da área e gira bonito para finalizar de esquerda e estufar a rede de Anderson.
Veja o gol de empate:
Mandante do duelo, a Chape ainda sustenta chances matemáticas de escapar do rebaixamento, embora a missão seja extremamente remota. Do outro lado, o Tricolor, após a eliminação nas semifinais da Libertadores diante do Palmeiras, foca suas forças na consolidação dentro do G-5 para carimbar o passaporte para a próxima edição da competição das Américas.
O time catarinense amarga um jejum de cinco partidas sem vitória, vindo de tropeços em sequência contra Botafogo, Athletico-PR e Vitória. Já o clube das Laranjeiras, que vinha em viés de alta no certame nacional, acabou superado em seus dois compromissos mais recentes, diante de Santos e Flamengo.
Para assegurar os três pontos longe de seus domínios, o comandante Marcão precisará superar desfalques de peso. Nesta sexta-feira (23), o Departamento Médico confirmou contusões do zagueiro Millán e do volante Martinelli. Além da dupla, o meia-atacante Savarino cumpre suspensão automática, enquanto o zagueiro Thiago Silva deve ser poupado devido ao gramado sintético do estádio.
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