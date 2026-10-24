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Veja gols em Chapecoense x Fluminense: Bolasie e Guga marcam

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 19:48
Atualizado há 0 minutos
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Bolasie abre o placar em Chapecoense e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro
Bolasie abre o placar em Chapecoense e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Chapecoense e Fluminense estão se enfrentando neste sábado (24), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada do Brasileirão.

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Aos 8 minutos da primeira etapa, Giovanni Augusto aproveita o erro na saída de bola do Fluminense e faz ótimo lançamento para Bolasie dentro da área. Ele aparece sozinho porque Igor Rabello escorregou, desvia de primeira e abre o placar para a Chape.

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Veja o gol:

Aos 29 minutos da primeira etapa, Arana faz o cruzamento pela esquerda, Hulk ajeita de cabeça, Guga domina sozinho no meio da área e gira bonito para finalizar de esquerda e estufar a rede de Anderson.

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Veja o gol de empate:

Mandante do duelo, a Chape ainda sustenta chances matemáticas de escapar do rebaixamento, embora a missão seja extremamente remota. Do outro lado, o Tricolor, após a eliminação nas semifinais da Libertadores diante do Palmeiras, foca suas forças na consolidação dentro do G-5 para carimbar o passaporte para a próxima edição da competição das Américas.

O time catarinense amarga um jejum de cinco partidas sem vitória, vindo de tropeços em sequência contra Botafogo, Athletico-PR e Vitória. Já o clube das Laranjeiras, que vinha em viés de alta no certame nacional, acabou superado em seus dois compromissos mais recentes, diante de Santos e Flamengo.

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Para assegurar os três pontos longe de seus domínios, o comandante Marcão precisará superar desfalques de peso. Nesta sexta-feira (23), o Departamento Médico confirmou contusões do zagueiro Millán e do volante Martinelli. Além da dupla, o meia-atacante Savarino cumpre suspensão automática, enquanto o zagueiro Thiago Silva deve ser poupado devido ao gramado sintético do estádio.

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