O Athletico não bateu o recorde, mas o público na vitória por 2 a 1 contra Volta Redonda no sábado (8), pela 36ª rodada da Série B, entrou no top-10 da história da Arena da Baixada. Ao todo, foram 38.930 pagantes para um total de 40.205 pessoas.

O clube rubro-negro tinha informado que 40 mil torcedores confirmaram presença para o confronto, mas o número presente ficou abaixo do divulgado. A diretoria fez um pacote de ingressos por R$ 100 para as partidas diante do Voltaço e do América-MG (23).

Mesmo assim, o público diante do Volta Redonda entrou na lista dos maiores do estádio, na nona colocação. O jogo, por exemplo, tirou o Paraná Clube 1x0 Internacional, pela Série B de 2017, do top-10 geral da Arena, que teve 39.414 no total, e também o Athletico 0x1 Flamengo, com 38.054 pagantes (39.360 total), pela Copa do Brasil de 2022, do top-10 do Furacão.

Agora, os 10 maiores públicos do ranking pertencem ao time rubro-negro como mandante.

O recorde da Arena da Baixada permanece na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-GO, em 20 de novembro, pela 34ª rodada da Série A: 41.573 pagantes, com 42.177 no total. Na ocasião, a torcida rubro-negra também ocupou o setor visitante.

Já em 2025, o Atletiba da Série B foi quem levou mais pessoas ao estádio: 39.469 pagantes, em um total 40.241. O clássico entrou na sétima posição do top-10 da Arena.

Média de público do Athletico na Série B

O Athletico tem a terceira melhor média de público da atual edição da Série B, com 18.292 em 18 jogos. Coritiba (21.499) e Remo (18.009) estão à frente.

Por outro lado, o Furacão possui o maior público e a maior bilheteria da Segundona: 39.469 pagantes e R$ 1.466.691,59 de renda líquida, no clássico contra o Coritiba, pela 14ª rodada, em 28 de junho.

Top-10 públicos da Arena da Baixada, do Athletico

Athletico 2x0 Atlético-GO: 41.573 pagantes (42.177 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x1 Fluminense: 40.444 pagantes (41.345 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x0 Atlético-MG: 40.443 pagantes (40.935 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x2 Vitória: 40.047 pagantes (40.666 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x2 Bragantino: 39.779 pagantes (41.626 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x1 Junior Barranquilla: 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana 2018

Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B 2025

Athletico 0x1 Corinthians: 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil 2025

Athletico 2x1 Volta Redonda: 38.930 pagantes (40.205 total) - Série B 2025

Athletico 1x0 Internacional: 38.490 pagantes (39.772 total) - Copa do Brasil 2019

Athletico na Série B

Com a vitória contra o Volta Redonda, o Athletico assumiu a vice-liderança, com 59 pontos. O líder Coritiba (61), o terceiro Remo (59) e a quarta Chapecoense (58) completam o G-4.

Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) também estão próximos e na briga por acesso. Para subir, o Furacão encara a Ferroviária-SP (16º, fora) e o América-MG (14º, casa) como adversários.

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada