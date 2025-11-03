A 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira (3), e as disputas por um lugar na elite e contra o rebaixamento à terceira divisão segue à todo vapor. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probalidades de acesso e de queda das equipes após os jogos desta noite.

Na Arena Independência, América-MG e Novorizontino ficaram no empate por 2 a 2, em partida que influenciou diretamente a parte de cima da tabela. O Coelho segue na 14ª colocação, com 42 pontos, mas o Tigre perdeu a oportunidade de retornar ao G-4, ficando na quinta posição com 56 pontos.

Desta forma, o líder Coritiba segue com as maiores chances de garantir vaga na primeira divisão em 2025. O Coxa tem 99,37% de probabilidades pode confirmar o acesso já na próxima rodada. Na sequência, a Chapecoense aparece com 88,2%, enquanto o Remo tem 68,6% e o Athletico-PR fecha a zona de classificação com 61,3%.

Fora do G-4, o Novorizontivo tem 33,7%, o Criciúma soma 27,2% e o Goiás possui 16,9% de chances. CRB, Atlético-GO, Avaí e Cuiabá também têm chances matemáticas, mas remotas.

Confira as probabilidades de acesso à Série A

1 . Coritiba - 99,37% 2 . Chapecoense - 88,2% 3 . Remo - 68,6% 4 . Athletico-PR - 61,3% 5 . Novorizontino - 33,7% 6 . Criciúma - 27,2% 7 . Goiás - 16,9% 8 . CRB - 3,2% 9 . Atlético-GO - 1,1% 10 . Avaí - 0,36% 11 . Cuiabá - 0,039%

Situação na parte de baixo da tabela

No outro jogo desta segunda-feira (3), o Botafogo-SP venceu o Volta Redonda fora de casa em duelo direto contra o rebaixamento à Série C. Com o resultado, o Pantera chegou aos 38 pontos e deixou o Z-4, agora ocupando a 16ª posição; o Voltaço segue em 19º lugar, com 34 pontos.

A vitória da equipe de Ribeirão Preto influenciou as probabilidades de descenço. Além do já rebaixado Paysandu, o Volta Redonda se aproxima do retorno à terceira divisão, um ano após o acesso à Série B: o time do Sudeste Fluminense tem 98,5% de chance de queda no momento.

Completando o Z-4, Amazonas e Athletic-MG aparecem com 86,7% e 66,0% de probabilidades de jogar a Série C em 2026, respectivamente. Fora da zona, o Botafogo-SP possui 35,0% de possibilidades, e a Ferroviária tem 13,3%. América-MG e Operário-PR também têm chances matemáticas, mas remotas.

Confira as probabilidades de rebaixamento à Série C

1 . Paysandu - 100% 2 . Volta Redonda - 98,5% 3 . Amazonas - 86,7% 4 . Athletic - 66,0% 5 . Botafogo-SP - 35,0% 6 . Ferroviária - 13,3% 7 . América-MG - 0,34% 8 . Operário-PR - 0,28%