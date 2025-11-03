Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento após a 35ª rodada
Resultados desta segunda-feira (3) influenciam probabilidades na segunda divisão
A 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira (3), e as disputas por um lugar na elite e contra o rebaixamento à terceira divisão segue à todo vapor. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probalidades de acesso e de queda das equipes após os jogos desta noite.
Na Arena Independência, América-MG e Novorizontino ficaram no empate por 2 a 2, em partida que influenciou diretamente a parte de cima da tabela. O Coelho segue na 14ª colocação, com 42 pontos, mas o Tigre perdeu a oportunidade de retornar ao G-4, ficando na quinta posição com 56 pontos.
Desta forma, o líder Coritiba segue com as maiores chances de garantir vaga na primeira divisão em 2025. O Coxa tem 99,37% de probabilidades pode confirmar o acesso já na próxima rodada. Na sequência, a Chapecoense aparece com 88,2%, enquanto o Remo tem 68,6% e o Athletico-PR fecha a zona de classificação com 61,3%.
Fora do G-4, o Novorizontivo tem 33,7%, o Criciúma soma 27,2% e o Goiás possui 16,9% de chances. CRB, Atlético-GO, Avaí e Cuiabá também têm chances matemáticas, mas remotas.
Confira as probabilidades de acesso à Série A
- Coritiba - 99,37%
- Chapecoense - 88,2%
- Remo - 68,6%
- Athletico-PR - 61,3%
- Novorizontino - 33,7%
- Criciúma - 27,2%
- Goiás - 16,9%
- CRB - 3,2%
- Atlético-GO - 1,1%
- Avaí - 0,36%
- Cuiabá - 0,039%
Situação na parte de baixo da tabela
No outro jogo desta segunda-feira (3), o Botafogo-SP venceu o Volta Redonda fora de casa em duelo direto contra o rebaixamento à Série C. Com o resultado, o Pantera chegou aos 38 pontos e deixou o Z-4, agora ocupando a 16ª posição; o Voltaço segue em 19º lugar, com 34 pontos.
A vitória da equipe de Ribeirão Preto influenciou as probabilidades de descenço. Além do já rebaixado Paysandu, o Volta Redonda se aproxima do retorno à terceira divisão, um ano após o acesso à Série B: o time do Sudeste Fluminense tem 98,5% de chance de queda no momento.
Completando o Z-4, Amazonas e Athletic-MG aparecem com 86,7% e 66,0% de probabilidades de jogar a Série C em 2026, respectivamente. Fora da zona, o Botafogo-SP possui 35,0% de possibilidades, e a Ferroviária tem 13,3%. América-MG e Operário-PR também têm chances matemáticas, mas remotas.
Confira as probabilidades de rebaixamento à Série C
- Paysandu - 100%
- Volta Redonda - 98,5%
- Amazonas - 86,7%
- Athletic - 66,0%
- Botafogo-SP - 35,0%
- Ferroviária - 13,3%
- América-MG - 0,34%
- Operário-PR - 0,28%
