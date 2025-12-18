Bruno Henrique deixa recado após derrota em PSG x Flamengo: 'Ninguém irá apagar'
Jogador fez post nas redes sociais
A derrota do Flamengo para o PSG nos pênaltis, nesta quarta-feira (17), na final do Mundial de Clubes, foi sentida dentro e fora de campo. Um dos líderes do elenco rubro-negro, Bruno Henrique usou as redes sociais após a partida para reconhecer a frustração pelo resultado, mas destacou o peso da temporada e a postura da equipe ao longo da decisão.
O atacante lembrou o desgaste acumulado ao longo do ano e valorizou o desempenho diante de um adversário europeu. O Flamengo chegou à final após uma temporada de 75 jogos e levou a decisão até os pênaltis depois de 120 minutos de confronto em Doha.
O camisa 27 também fez questão de exaltar o grupo e o ambiente do clube, citando jogadores, comissão técnica, diretoria, staff e torcida. Segundo ele, o vice no Mundial não apaga o que foi construído ao longo do ano.
— Perder é muito ruim mas faz parte do futebol. Dói, frustra, dá a sensação de que todo esforço não valeu a pena. Mas perder também faz parte do caminho de quem sonha alto: ensina, fortalece e prepara para as próximas vitória. Chegamos nessa grande final com 75 jogos na temporada, contra uma equipe europeia muito forte onde fomos derrotados nos penaltis depois de 120 minutos de partida. Saímos dessa competição de cabeça erguida, pois jogamos e lutamos como Flamengo, com muita raça amor e paixão. Tenho muito orgulho de todo o time, comissão técnica, diretoria, staff e torcida. Nada e nem ninguém irá apagar a nossa temporada de conquistas — escreveu Bruno Henrique.
Como foi PSG x Flamengo?
O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.
O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado do PSG para a sorte do Flamengo.
Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.
O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate para o Flamengo contra o PSG.
