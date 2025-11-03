Esquivel sofre nova lesão e só retorna ao Athletico em 2026

O lateral-esquerdo Esquivel, do Athletico, está fora da temporada e só retorna em 2026. O clube confirmou uma nova lesão na tarde desta segunda-feira (3).

Esquivel tinha se recuperado de contusão sofrida em um treino no começo de outubro e foi relacionado na vitória por 1 a 0 diante do Goiás no sábado (1), na Serrinha, pela 35ª rodada. Ele chegou a ser acionado durante o segundo tempo, mas saiu três minutos depois com dores.

O jogador passou por novos exames, que constataram uma lesão de grau 2 em outra região do músculo posterior da coxa direita. O tempo de recuperação é de um a dois meses.

Com isso, o lateral não volta a atuar mais em 2025. O Furacão ainda encara o Volta Redonda (8), Ferroviária-SP (16) e América-MG (23) na reta final da Série B.

Para a vaga de Esquivel, o técnico Odair Hellmann tem escalado o jovem Léo Derik. A outra alternativa no elenco é Fernando, além de poder improvisar o zagueiro Léo Pelé.

Lesões de Esquivel no Athletico em 2025

Essa foi a sétima vez que Esquivel foi entregue ao departamento médico na temporada. Ao todo, o lateral ficou 91 dias indisponível no Furacão e aumentará o período para quatro a cinco meses.

Esquivel: 9/1, tornozelo, 30 dias

Esquivel: 5/2, pubalgia, 9 dias

Esquivel: 30/4, tornozelo, 7 dias

Esquivel: 22/7, joelho, 14 dias

Esquivel: 26/8, desgaste, 5 dias

Esquivel: 2/10, posterior da coxa, 26 dias

Esquivel: 1/11, posterior da coxa, em recuperação

Athletico na Série B

Com a vitória no confronto direto, o Athletico pulou para a quarta posição, com 56 pontos. Criciúma (55), Goiás (55) e Novorizontino (55) estão logo atrás.

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada