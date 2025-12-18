Uma das grandes metas da atual diretoria do Vitória é fortalecer cada vez mais as categorias de base e resgatar a "Fábrica de Talentos" que um dia foi referência mundial. Mas o trabalho não é fácil, tampouco imediato. Por isso, o Gerente de Futebol de Base, Ricardo Amadeu, mapeou todos os objetivos e revelou planos do clube que prometem fortalecer o projeto já no próximo ano.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

— Temos como meta colocar cerca de 30% do elenco profissional formado por jovens da base, promovendo uma transição mais bem estruturada, especialmente no que diz respeito ao desempenho. No próximo ano, teremos dois Campeonatos Brasileiros importantes, o Sub-17 e o Sub-20. A nossa intenção é fazer boas campanhas, mas, acima de tudo, formar esses jovens em todos os âmbitos. A ideia é uma formação integrada e integral, para que eles cheguem mais preparados ao profissional e que essa transição aconteça de maneira mais eficiente — confirmou Amadeu, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Ricardo Amadeu também destacou que, depois de um período de crise na gestão do Vitória, que afetou diretamente a base, os frutos da nova gestão já começam a se materializar em todas as categorias, seja com convocações ou até mesmo propostas de outros clubes.

continua após a publicidade

— A base não é um trabalho de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Eu sei que o torcedor não gosta de ouvir isso, essa frase de "daqui a dois ou três anos", mas entendemos que o que está sendo feito agora é um processo de plantio. Já começamos, inclusive, a colher alguns frutos: jogadores convocados para seleções, atletas sendo integrados ao profissional, participação no Campeonato Baiano, além de propostas para atletas da base. Hoje temos jogadores do Sub-14, Sub-15 e Sub-20 recebendo propostas de clubes da Série A e também do mercado internacional. Se eu disser que estamos no cenário ideal, estarei mentindo. Ainda estamos plantando, como o Fábio [Mota, presidente do Vitória] falou, para colher lá na frente, daqui a dois ou três anos.

Ricardo Amadeu, Gerente de Futebol de Base do Vitória; dirigente planeja elencos para Copinha e Baianão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Walter explica passagem relâmpago pelo Vitória: 'Não estava com a cabeça legal'

Elenco do Vitória na Copinha e no Campeonato Baiano

Outra questão que deixa dúvidas para o torcedor é em relação aos elencos que serão usados na Copinha e no Campeonato Baiano, já que a diretoria planeja uma equipe alternativa para o estadual por conta do choque com o início do Brasileirão.

continua após a publicidade

— Entendemos que, neste ano, por conta da mudança de calendário, a Copinha não é nossa prioridade. Hoje, na lista de 40 atletas, temos jogadores nascidos em 2010, que ainda são Sub-15. Cerca de 50% a 60% do elenco é formado por atletas Sub-17 e Sub-16, além de jogadores Sub-20.

— Estamos cedendo, inicialmente, cerca de dez atletas ao profissional para a disputa do Campeonato Baiano. Entre eles, posso citar Edenilson, Luiz Miguel, Lawan, Kauan, Paulo Roberto, Lohan, além de Cabrobó, Faísca e Marcos Vinícius. São atletas que têm idade para disputar a Copinha, mas estarão a serviço do profissional — detalhou o gestor do Vitória, já de olho no uso da base na Copinha e no estadual.

O Vitória estreia no Campeonato Baiano a partir das 16h do dia 10 de janeiro (horário de Brasília), um sábado, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão. Já o primeiro jogo da Copinha está marcado para as 15h15 do dia 3 de janeiro, em Guarulhos, contra o Capivariano.