Fora de Campo

Falha de goleiro em jogo da Série B viraliza: 'Absurda'

Lance aconteceu em América-MG x Novorizontino desta segunda-feira

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
20:20
taça troféu Série B
imagem cameraTaça do Brasileirão série B (Foto: Joilson Marconne/CBF)
América-MG e Novorizontino se enfrentam, nesta segunda-feira (3), no Independência, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro série B. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por um erro individual do goleiro Airton, do clube paulista.

O Novorizontino vencia o confronto por 1 a 0 até os 49 minutos. Foi quando em um contra-ataque, o atacante Willian, do clube mineiro, arriscou um chute em direção ao gol do adversário. O arremate saiu com pouca força e no meio do gol.

Tudo indicava para uma defesa simples do goleiro Airton, do Novorizontino. Contudo, o jogador protagonizou um frango e acabou sendo vazado. O lance repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:

circulo com pontos dentroTudo sobre

