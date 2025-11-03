Falha de goleiro em jogo da Série B viraliza: 'Absurda'

América-MG e Novorizontino se enfrentam, nesta segunda-feira (3), no Independência, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro série B. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por um erro individual do goleiro Airton, do clube paulista.

O Novorizontino vencia o confronto por 1 a 0 até os 49 minutos. Foi quando em um contra-ataque, o atacante Willian, do clube mineiro, arriscou um chute em direção ao gol do adversário. O arremate saiu com pouca força e no meio do gol.

Tudo indicava para uma defesa simples do goleiro Airton, do Novorizontino. Contudo, o jogador protagonizou um frango e acabou sendo vazado. O lance repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo: