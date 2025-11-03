Falha de goleiro em jogo da Série B viraliza: 'Absurda'
Lance aconteceu em América-MG x Novorizontino desta segunda-feira
- Matéria
- Mais Notícias
América-MG e Novorizontino se enfrentam, nesta segunda-feira (3), no Independência, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro série B. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por um erro individual do goleiro Airton, do clube paulista.
Clube da Série A provoca rival após convocação da Seleção Brasileira
Fora de Campo
Rebaixado, Paysandu demite técnico e inicia reformulação antes do fim da Série B
Futebol Nacional
Rizek vê recado de Ancelotti a craque da Série A após convocação de Vitor Roque
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha
O Novorizontino vencia o confronto por 1 a 0 até os 49 minutos. Foi quando em um contra-ataque, o atacante Willian, do clube mineiro, arriscou um chute em direção ao gol do adversário. O arremate saiu com pouca força e no meio do gol.
Tudo indicava para uma defesa simples do goleiro Airton, do Novorizontino. Contudo, o jogador protagonizou um frango e acabou sendo vazado. O lance repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:
- Matéria
- Mais Notícias