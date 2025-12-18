Desgaste acende alerta no Corinthians para final da Copa do Brasil

O Corinthians não conseguiu construir uma vantagem sobre o Vasco atuando ao lado do seu torcedor na Neo Química Arena. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil e o título será definido no Maracanã. Mais do que isso, as mudanças na equipe acenderam um alerta.

continua após a publicidade

Dorival Júnior sacou Maycon da equipe titular para a entrada de José Martínez. O volante vinha sendo um dos pilares do setor de meio de campo. Após o jogo, Dorival Júnior justificou que a troca não foi motivada por uma estratégia, e sim como uma forma de prevenção para novas lesões.

- Maycon fez dois jogos seguidos de 90 minutos e fatalmente teria sentido muito, correndo risco grande de lesão se iniciasse. No intervalo, você tenta acertar a equipe mexendo as peças. Se você volta e continua da mesma forma, temos que tomar uma decisão. Na partida anterior, eu fui determinado em mudar no intervalo. Mas não é assim que faço normalmente - disse o treinador.

continua após a publicidade

A formação que iniciou os dois jogos com o Cruzeiro, nas semifinais, teve a presença do Maycon. A equipe não se adaptou a troca, e sofreu para fugir da marcação pressão imposta pelo Vasco de Fernando Diniz. O jogador chegou a entrar no decorrer do segundo tempo.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Maycon não foi titular na partida contra o Vasco (Foto: Joisel Amaral/ via Gazeta Press)

Substituição inesperada

Na reta final da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, Dorival Júnior tirou Memphis da partida para promover a entrada de Dieguinho. A motivação, assim como ocorreu com Maycon, foi uma forma de poupar o atacante. Na entrevista coletiva, o treinador revelou que o holandês sentiu problemas físicos e passou dois dias no departamento médico.

continua após a publicidade

- O Memphis ficou dois dias no departamento médico, então tá explicado a substituição. Ele saiu faltava dez minutos, muito pensando também em um desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente qualquer outra condição. Tem hora que você precisa pensar a frente, se acontece a partir dali uma lesão, não o teríamos no domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar com certeza no domingo - explicou Dorival Júnior.

Pouco tempo de recuperação

Em uma semana, o Corinthians disputou três partidas decisivas pela Copa do Brasil. O pouco tempo de recuperação entre as partidas impediu que o clube fizesse um treino mais 'solto' e impõe um desafio para a decisão, que será no domingo (21), Às 18h (de Brasília).

- Para mim, tem um pouco de tudo. São decisões que estamos trazendo, carregamos isso desde o Campeonato Brasileiro. Depois disso, passamos a ter dois jogos fundamentais com o Cruzeiro, jogos desgastantes ao extremo. Pouca ou quase nenhuma recuperação ,não conseguimos ir a campo para um treino mais solto - contou o técnico.

O Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava. Serão dois dias de atividades até a viagem ao Rio de Janeiro, marcada para os sábado.