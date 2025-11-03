Com a equipe masculina no G-4 do Brasileirão e muito próxima de garantir vaga inédita na Libertadores de 2026, o Mirassol começa a olhar também para o futebol feminino. Trata-se de uma exigência da Conmebol para a participar de torneios continentais organizados pela entidade.

continua após a publicidade

Segundo apuração do ge.globo, o clube do interior paulista estuda a formação de um time feminino para a próxima temporada, atendendo às exigências da Conmebol para participação em competições continentais.

De acordo com a reportagem, o projeto prevê uma possível parceria com o Realidade Jovem, equipe de São José do Rio Preto que já disputa o Paulistão Feminino e a Copa do Brasil. O movimento repete o modelo adotado pelo Corinthians em 2017, quando o clube firmou parceria com o Audax para dar início ao projeto feminino.

continua após a publicidade

O Mirassol não confirma oficialmente o acordo, mas informou que cumprirá todos os requisitos exigidos para disputar torneios organizados pela Conmebol.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Obrigatoriedade da Conmebol

Desde 2018, a Conmebol exige que todos os clubes participantes de suas competições masculinas tenham uma equipe feminina própria ou associada. A medida faz parte do novo estatuto e regulamento de clubes publicado em 2016, que passou a ser aplicado de forma efetiva a partir de 2019.

continua após a publicidade

O regulamento determina que:

"O solicitante (à licença) deverá ter uma primeira equipe feminina ou associar-se a um clube que possua o mesmo. Além disso, deverá ter pelo menos uma categoria juvenil feminina ou associar-se a um clube que possua. Em ambos os casos, o solicitante deverá prover suporte técnico, equipamento e infraestrutura necessária para o desenvolvimento de ambas as equipes, com participação em competições nacionais e regionais reconhecidas pela respectiva associação membro."

A exigência levou os clubes da Série A do Brasileirão a se movimentarem nos últimos anos para se adequar, e agora o Mirassol segue o mesmo caminho.

➡️ Brasil enfrenta a Coreia do Norte na semifinal da Copa do Mundo feminina sub-17

Mirassol faz campanha histórica no Brasileirão

A temporada 2025 tem sido marcante para o Leão. A equipe figura no G4 do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos em 31 rodadas (15 vitórias, 11 empates e 5 derrotas), à frente de gigantes como São Paulo e Botafogo. O time soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos e depende apenas de si para confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026, o que seria um feito inédito na história do clube.

Com a chance real de disputar o principal torneio do continente, o Mirassol já começa a planejar o futuro dentro e fora de campo, e o futebol feminino está nos planos para 2026.