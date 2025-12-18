André Ramalho minimiza discussões no Corinthians: 'Não deve dramatizar'

A partida entre Corinthians e Vasco, pela final da Copa do Brasil, terminou com ânimos quentes pelo lado do clube paulista. Em entrevista após o jogo, o zagueiro André Ramalho, no entanto, tratou de minimizar os problemas.

O primeiro atrito aconteceu no segundo tempo. O lateral Matheuzinho foi cobrar Yuri Alberto antes de uma cobrança de escanteio. Após a discussão, o goleiro Hugo Souza tentou acalmar os ânimos entre ambos.

Outra confusão ocorreu ao término da partida, antes da descida para o vestiário. Dorival foi flagrado respondendo a um torcedor presente na arquibancada. Durante a coletiva de imprensa, o treinador explicou o que aconteceu.

— Esse assunto não foi tocado, nem sabia dessa questão do Dorival. Memphis, eu acho que vejo com olhos como ele queria estar jogando mais e queria estar ajudando mais e foi substituído. Não acho que a gente deve dramatizar esse tipo de situação. O futebol é um jogo que tem muita emoção envolvida. É, acho que a gente tem que tentar entender, né, esse tipo de situação, e tenho certeza de que o Dorival também vai entender. Não é motivo para drama nenhum, principalmente num momento como esse, num momento tão decisivo do ano. Não é a hora de a gente ficar dramatizando esse tipo de situação. Eu falei, eu vejo isso como um atleta que queria estar ajudando mais e, por decisão do treinador, não ficou, e paciência: se exaltou um pouco ali — disse André Ramalho.

Partida terminou empatada em 0 a 0 (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Corinthians e Vasco empatam na ida da decisão da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira (17) ocorreu na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel e a definição do título da competição será no Maracanã.

Fernando Diniz se sobressaiu em relação a Dorival Júnior nos primeiros noventa minutos da decisão. O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e pouco criou oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances e terminou a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.