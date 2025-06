Série B: Chapecoense fica perto do G-4, e Paysandu afunda na lanterna

A Chapecoense venceu o Amazonas por 4 a 0 nesta segunda-feira (2), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Maílton, Rafael Carvalheira, Walter Clar e Ítalo fizeram os gols da partida. Com o resultado, a Chape chega aos 16 pontos e ocupa a sétima colocação; o Onça Pintada segue no Z-4, em 18º lugar, com sete pontos.

Chapecoense x Amazonas: como foi o jogo?

A goleada começou logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Marcinho escorou cruzamento de Giovani Augusto de cabeça, e a bola ficou com Maílton na direita, que driblou Rafael Monteiro e chutou cruzado para marcar. O segundo da Chapecoense saiu aos 26', após Giovani Augusto puxar contra-ataque pela direita e acionar Rafael Carvalheira, que dominou e bateu na saída de Zé Carlos.

A Chape ampliou o placar no início da segunda etapa. O zagueiro do Amazonas Wellington Nascimento tocou com a mão na bola, e a árbitra assinalou pênalti, cobrado e convertido por Walter Clar aos 12 minutos. Já nos acréscimos da partida, a vitória virou goleada: Ítalo foi lançado, passou por dois zagueiros e bateu na saída do goleiro para fechar o caixão em 4 a 0.

Paysandu 0 x 1 Criciúma

No outro jogo do dia, o Criciúma venceu o Paysandu por 1 a 0 fora de casa, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). O Papão dominou as ações do jogo e acumulou 22 finalizações contra sete do Tigre, mas não conseguiu balançar as redes. O gol da vitória dos visitantes veio aos sete minutos do segundo tempo, quando Diego Gonçalves recebeu belo passe de Gui Lobo e bateu entre as pernas do goleio.

Com o resultado, o Paysandu segue sem vencer e ocupa a lanterna da Série B após 10 rodadas com apenas quatro pontos. Por sua vez, o Criciúma chega aos nove pontos e deixa o Z-4 da competição, com nove pontos.

