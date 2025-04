Governo brasileiro afirma que população desembolsa até R$ 30 bilhões por mês com bets 

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, e Rogério Lucca, secretário-executivo do órgão, comunicaram que os brasileiros gastam entre R$20 bilhões a R$ 30 bilhões por mês em apostas online. O comunicado foi passado durante a audiência na CPI das Apostas Esportivas do Senado, que aconteceu na última terça-feira (8).

- Existe uma classificação para atividade econômica de apostas, e, com dados mais concretos, a gente ratificou esse valor de R$20 bilhões, e mais recentemente podendo chegar até R$30 bilhões por mês. Durante este ano, esse valor que a gente acompanha para efeito de atividade gira em torno de R$20 bilhões a R$30 bilhões por mês - informou o secretário Rogério Lucca.

Recentemente, a CPI das Apostas Esportivas do Senado vem investigando a atuação das bets no país. A possível ligação com o crime organizado, o endividamento dos apostadores e os impactos econômicos das apostas online no sistema financeiro são alguns temas debatidos na audiência.

Aumento das bets ilegais

Alvo de operações na Justiça, as casas de apostas ilegais no Brasil seguem arrecadando dinheiro dos apostadores. O levantamento da plataforma Aposta Legal mostra que nos primeiros 60 dias de 2025 as bets já faturaram R$ 70 milhões, mesmo que estejam supostamente bloqueadas pelo governo.

Nesse período de dois meses foram mais de 30 milhões de acessos a sites de apostas ilegais, o que contribuiu para uma movimentação de mais de R$ 350 milhões em todas as plataformas.

Apostas online no futebol brasileiro

Enquanto algumas casas de apostas ainda se mantenham ilegais diante as determinações do Ministério da Fazenda, outras, regularizadas, vêm atuando dentro do mercado do futebol no Brasil. No Brasileirão Série A 2025, por exemplo, 18 dos 20 clubes possuem uma bet como patrocinadora máster do clube.

Mirassol e Red Bull Bragantino, apesar de não terem a logo de uma casa de aposta estampada na frente da camisa, possuem participação de empresas do ramo em outro espaços do uniforme.