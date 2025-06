Sorteio da Copa do Brasil define confrontos e mandos das oitavas

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira (2), na sede da CBF, os 16 clubes que permanecem na competição conheceram os adversários da próxima etapa, que acontece apenas após a Copa do Mundo de Clubes. E haverá um único, e grande, clássico regional: Corinthians e Palmeiras vão duelar por uma vaga nas quartas.

Nesta segunda, os clubes que ainda disputam a Copa do Brasil foram colocados em um único pote pela primeira vez nesta edição da competição. Isso abriu a possibilidade de clássicos nacionais e confrontos entre equipes do mesmo estado. Além do dérbi paulista, Flamengo x Atlético-MG, que decidiram a Copa do Brasil do ano passado, e Fluminense x Internacional, finalistas em 1992, também vão se enfrentar.

Conhecida por oferecer uma quantia considerável de dinheiro aos classificados, a Copa do Brasil vai render uma cota de R$ 3,64 milhões a cada um dos 16 clubes pela participação neste próximo playoff. Os vencedores da fase de oitavas de final, por sua vez, terão direito a uma premiação de R$ 4,74 milhões.

— O valor (da premiação) é do tamanho do Brasil. Este ano já houve um investimento alto, o campeão pode levar mais de R$ 100 milhões, e nós vamos continuar apoiando — disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Cerca de 40 minutos após a definição dos confrontos, a CBF fez um novo sorteio para definir os mandos de campo.

Confira os confrontos definidos pelo sorteio da Copa do Brasil

São Paulo x Athletico-PR

Flamengo x Atlético-MG

Bahia x Retrô

Internacional x Fluminense

Cruzeiro x CRB

CSA x Vasco

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Bragantino



*Clubes à esquerda farão os jogos de ida em casa

Vale lembrar que o sorteio desta segunda definiu apenas os confrontos das oitavas. Não houve um chaveamento até o final da competição, já que os duelos das quartas de final também serão conhecidos por sorteio.