Marcelo Marques anunciou na noite desta segunda-feira (2) candidatura à presidência do Grêmio e retirou patrocínio do Internacional. O empresário, dono de empresa do ramo alimentício, colocava dinheiro nos dois rivais gaúchos, mas encerrou a parceria com o Colorado ao anunciar a disputa ao pleito no Imortal.

Marques revelou a decisão em entrevista ao programa "Um Assado Para…", do jornalista Duda Garbi. Ele se junta a Denis Abrahão na disputa da presidência do Tricolor para o triênio 2026-28.

— Sempre me achei no perfil de presidente. O (Antônio) Dutra (Júnior) (ex-dirigente) foi o último a me convidar. Ele não desistiu e subia a escada a cada 15 dias. Pela quinta vez que foi lá, ele disse: "que tal se você for presidente agora?". A novidade é que aceitei o convite e sou pré-candidato à presidência — afirmou Marcelo Marques.

Sobre o patrocínio ao Internacional, o empresário afirmou que o acordo da empresa com o rival não terá continuidade, mas manterá a parceria com o Grêmio.

— Foi muito bom para a empresa. Muitos dos funcionários eram colorados. Estavam todos felizes. Mas muitas notícias vinculadas… Agora com a paixão do Marcelo, dono da Marquespan, o convite para ser candidato e por respeito às duas torcidas, não dá para continuar. Tínhamos contrato até o fim de 2025. Está tudo certo — explicou o empresário.

Em 2023, a empresa de Marques aportou recursos para pagar parte dos salários do uruguaio Luís Suárez. A eleição para presidente do Grêmio está prevista para o final de novembro, ainda sem data definida.

