Série A 2025: temporada começa com ‘Dança das Cadeiras’ entre os técnicos

A temporada dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro começou a todo vapor. Algumas equipes iniciaram o ano com mudanças no comando técnico ainda em janeiro, como foi o caso do Cruzeiro, que demitiu Fernando Diniz. Ao todo, seis treinadores da primeira divisão foram desligados em 2025, sendo quatro nas primeiras rodadas da competição.

continua após a publicidade

O caso mais recente foi o de Ramón Díaz, demitido do comando do Corinthians nesta quinta-feira (18), após a quarta rodada do Brasileirão. Sob o comando do técnico argentino, o time disputou 60 partidas, conquistando 32 vitórias, 16 empates e apenas 12 derrotas — um aproveitamento de 62,2%. Neste ano, a equipe conquistou o Campeonato Paulista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outra equipe que trocou de treinador após a quarta rodada foi o Grêmio, que decidiu encerrar o trabalho do argentino Gustavo Quinteros. O técnico permaneceu por três meses e meio no cargo e comandou o time em 18 jogos, com oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

continua após a publicidade

No Santos, Pedro Caixinha foi demitido após a terceira rodada do Brasileirão. O treinador português havia sido anunciado em dezembro do ano passado e dirigiu a equipe em 17 jogos, acumulando sete vitórias, três empates e sete derrotas.

Renato Gaúcho assumiu o Fluminense, enquanto Caixinha foi demitido no Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Logo após a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro — uma derrota por 2 a 0 para o Fortaleza —, o Fluminense optou por demitir Mano Menezes. Durante sua passagem, o experiente técnico comandou o time em 46 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, totalizando um aproveitamento de 52,9%.

continua após a publicidade

Técnicos dos clubes da Série A demitidos em 2025:

Fernando Diniz (Cruzeiro – janeiro de 2025); Eduardo Barroca (Mirassol – fevereiro de 2025); Mano Menezes (Fluminense – abril de 2025); Pedro Caixinha (Santos – abril de 2025); Ramón Diáz (Corinthians – abril de 2025); Gustavo Quinteros (Grêmio – abril de 2025);

Técnicos do Brasileirão 2025 por tempo de cargo: