Gustavo Quinteros não é mais treinador do Grêmio. O argentino naturalizado boliviano foi demitido após a derrota por 4 a 1 para o Mirassol, a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (16), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Quinteros encerra sua passagem de três meses e meio no Grêmio com 18 jogos, oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com ele, deixam o clube os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, e o preparador físico Hugo Roldán.

No Grêmio, Quinteros não conseguiu repetir bom trabalho no Vélez Sarsfield

Contratado para substituir Renato Portaluppi, maior ídolo da história do Grêmio, Quinteros desembarcou em Porto Alegre após ter sido campeão argentino com o Vélez Sarsfield. Porém, não conseguiu repetir o bom trabalho no Tricolor Gaúcho.

Com Quinteros, o Grêmio perdeu a hegemonia de sete anos no Campeonato Gaúcho para o Internacional, e sofreu para se classificar, nos pênaltis, diante São Raimundo-RR e Athletic-MG, na Copa do Brasil. Com o fraco desempenho na arrancada do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, a pressão sobre o treinador se intensificou, e a continuidade ficou insustentável.

Quinteros não conseguiu implementar com êxito seu modelo de jogo vertical. Sob seu comando, o Grêmio abusou das ligações diretas, e sofreu muito defensivamente. A insistência em jogadores como Jemerson e Pavón também desagradou à torcida.