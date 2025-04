Demissão de Ramón Díaz do Corinthians tem semelhanças com saída do Vasco

O Corinthians anunciou a demissão do técnico Ramón Díaz nesta quinta-feira (17). A decisão foi tomada após a derrota do clube alvinegro para o Fluminense por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Com o anúncio, torcedores apontaram semelhanças na saída do argentino do Vasco, em 2024.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso porque a saída do treinador do Cruz-Maltino também aconteceu na quarta rodada do campeonato nacional. Na ocasião, o Vasco foi derrotado por 4 a 0, em casa, para o Criciúma. Apesar de não ter perdido de goleada, a derrota para o Fluminense em Itaquera foi a gota d'água para a diretoria alvinegra.

Além da derrota em casa na quarta rodada, os torcedores apontaram o contexto do trabalho do argentino. Ramón Díaz assumiu o Vasco na zona de rebaixamento em 2023 e foi responsável pela campanha de recuperação que salvou o clube da degola naquele ano, assim como fez com o Corinthians em 2024.

continua após a publicidade

O treinador viveu momentos de altos e baixos no Timão, e apesar da campanha que levou a equipe à Libertadores e a conquista do Paulistão, os resultados ruins no início do Brasileirão, com derrotas para Fluminense e Palmeiras, e na Sul-Americana, com um revés diante do Huracán, foram cruciais para a sua demissão.

🔢 Números de Ramón Díaz pelo Corinthians

⚽ 60 jogos

✅ 32 vitórias

🟰 16 empates

❌ 12 derrotas

💯 Aproveitamento: 62,2%

Ramón Díaz pelo Vasco

O ano de 2024 começou com os jogadores insatisfeitos com a maneira que a Família Díaz geria o elenco. Os estrangeiros eram priorizados nas escalações. Em seguida, veio a polêmica se pediram demissão ou foram demitidos.

continua após a publicidade

A disputa está na Fifa. A Família Díaz cobra uma multa de quase R$ 30 milhões. O Vasco, por sua vez, tem depoimentos de diversos funcionários e jogadores. Além disso, o clube conta com um advogado conceituado que já defendeu Messi contra a entidade, Paolo Guerrero no caso de doping e participou da negociação entre Neymar e PSG.

Ramón Díaz chegou a colocar gasolina no fogo para aumentar o incêndio. Em uma entrevista, o técnico cravou que o Corinthians é maior que o Vasco. Posteriormente, o argentino disse que não faltou com respeito ao clube carioca, tendo em vista que o Cruz-Maltino "deu a chance de vir ao Brasil".

➡️ Corinthians tem Dorival como ‘plano A’ e trabalha nos bastidores para substituir Ramón