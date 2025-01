Demissão de Diniz do Cruzeiro repercute na web: ‘Finalmente’

O anúncio de que Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro gerou repercussão na web na manhã desta segunda-feira (27). Após reunião com a diretoria celeste, o treinador deixou o cargo com 20 jogos à frente da equipe, sendo apenas quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, um aproveitamento de 35%.

A demissão do técnico foi muito comentada nas redes sociais. No X (antigo Twitter), internautas opinaram sobre a decisão da Raposa em rescindir o vínculo com o treinador. Em maioria, torcedores criticaram o trabalho de Diniz no clube mineiro, e cruzeirenses comemoraram a saída do profissional.

Confira abaixo reações à demissão de Fernando Diniz do Cruzeiro

Leia abaixo a nota oficial do Cruzeiro

"O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das trajetórias. Auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos desta segunda-feira."

