Após retrospecto ruim, técnico Pedro Caixinha é demitido do Santos

O Santos demitiu nesta segunda-feira (14) o técnico Pedro Caixinha. O treinador comandou a equipe pela última vez no último domingo (13), no duelo contra o Fluminense, no Estádio do Maracanã. O Alvinegro perdeu por 1 a 0 com um gol marcado por Samuel Xavier no fim do segundo tempo.

O clube anunciou que o comandante interino será César Sampaio, que faz parte da comissão fixa do clube.

O comandante português foi anunciado em dezembro do ano passado e dirigiu o time em 17 jogos, sendo sete vitórias, três empates e sete derrotas.

O Peixe não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista por 2 a 0, na Vila Belmiro.

A demissão ocorreu justamente no aniversário de 113 anos do clube, comemorado nesta segunda-feira (14) com diversas ações, como o lançamento do uniforme 2.

Pelo Brasileirão, o Peixe ainda não venceu. Perdeu para o Vasco de 2 a 1 na estreia, empatou diante do Bahia em 2 a 2, em casa, e perdeu do Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

Pedro Caixinha comendou no futebol brasileiro os times do Santos e do Red Bull Bragantino. (Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF)

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o Clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente. A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.

Próximo compromisso do Santos no Brasileirão

Passada a derrota diante do Fluminense e a demissão do técnico Pedro Caixinha, o Santos voltará a campo pelo Brasileirão na quarta-feira, às 21h30, quando receberá o Atlético-MG, na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada da competição.