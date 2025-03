Mano Menezes não é mais o técnico do Fluminense. O clube anunciou, na madrugada deste domingo (30), a queda do comandante. A decisão por parte do clube aconteceu poucas horas após a derrota para o Fortaleza, pela primeira rodada do Brasileirão de 2025.

O trabalho do treinador já vinha sido criticado por parte da torcida desde 2024. Na ocasião, o Tricolor brigou contra o rebaixamento até a reta final da liga, mas se salvou. A diretoria optou por manter o gaúcho na área técnica, mas o vice-campeonato no Cariocão, diante do rival Flamengo, e a derrota por 2 a 0 na abertura do Campeonato Brasileiro dificultaram a permanência.

Junto com Mano, deixam as Laranjeiras o preparador físico Flávio Oliveira e os dois auxiliares de Mano, Sidnei Lobo e Thiago Kosloski. O Flu também anunciou, na mesma nota, que Marcão será novamente promovido ao cargo de treinador interino. A equipe volta a campo já na terça-feira (1), diante do Once Caldas, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

👀 Veja a nota emitida pelo Fluminense anunciando a queda de Mano Menezes

"O Fluminense informa que Mano Menezes não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio Oliveira. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar-técnico permanente Marcão assume de forma interina e vai dirigir o time na partida contra o Once Caldas, na próxima terça-feira (01/03), na Colômbia, pela primeira rodada da Conmebol Sul-Americana."

Mano Menezes chegou ao Fluminense em julho de 2024 para substituir Fernando Diniz. O técnico teve um bom início de trajetória, mas em seu segundo mês no cargo, conduziu o time às seguidas eliminações na Copa do Brasil, diante do Juventude, e na Libertadores, frente ao Grêmio. O trabalho começou a oscilar, e em uma das edições mais emboladas de Campeonato Brasileiro nos últimos anos, a equipe precisou passar pela briga contra o rebaixamento.

O Tricolor chegou à última rodada da liga nacional ainda com chances, mesmo que reduzidas, de queda para a Série B. Entretanto, uma vitória simples sobre o Palmeiras no Allianz Parque foi mais do que suficiente para a permanência na elite do futebol brasileiro. Oito dias depois, Mano teve sua renovação acertada com o clube para o ano de 2025.

Já neste ano, o Flu fez um Campeonato Carioca de pouco convencimento. Sem poder contar com Ganso, afastado por miocardite, e com novas peças no elenco, o ex-técnico da Seleção Brasileira teve dificuldades para encaixar o melhor futebol, mas ficou entre os quatro melhores na fase geral. Na semifinal, o time dominou o Volta Redonda; entretanto, na decisão, amargou o vice para o rival Flamengo. Com um espaço de 13 dias entre a decisão estadual e a estreia no Brasileirão, o time não apresentou melhora, e a diretoria optou pelo fim do ciclo.

🔢 Números de Mano Menezes pelo Fluminense

⚽ 46 jogos

✅ 20 vitórias

🟰 13 empates

❌ 13 derrotas

💯 Aproveitamento: 52,9%