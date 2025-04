Corinthians anuncia a demissão do técnico Ramón Díaz

Ramón Díaz não é mais o treinador do Corinthians. Nesta quinta-feira (17), o clube alvinegro anunciou a demissão do argentino. A decisão foi tomada após a derrota do clube alvinegro para o Fluminense por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Timão, comandará o treino da equipe nesta sexta-feira(18). Confira a nota do Corinthians abaixo.

O trabalho do treinador vinha sendo contestado desde a eliminação precoce na Pré-Libertadores, após a derrota para o Barcelona de Guayaquil. Ramón Díaz ganhou sobrevida no cargo após conquistar o Paulistão eliminando Santos, nas semifinais, e o Palmeiras, na decisão.

Entretanto, os resultados ruins no início do Brasileirão, com derrotas para Fluminense e Palmeiras, e na Sul-Americana, com um revés diante do Huracán, foram cruciais para a sua demissão. Atualmente, o Timão é o 13º colocado na tabela da competição nacional.

Ramón Díaz não é mais o treinador do Timão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Altos e baixos no Corinthians

Contratado em julho do último ano, Ramón Díaz chegou ao Parque São Jorge com o clube na zona de rebaixamento da competição. O treinador conseguiu emplacar vitórias e garantiu fôlego ao time na final da temporada. Após grandes contratações na janela, como Memphis e Carrillo, a equipe ganhou corpo, venceu nove jogos seguidos, fugiu do Z-4 e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

O argentino conduziu o Timão até as semifinais da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e da Sul-Americana, em confronto perdido para o Racing. Em ambas as ocasiões, Ramón Díaz foi criticado pela forma como montou a equipe e também encarou uma crise interna.

Nesta temporada, conquistou o título do Paulistão. O Corinthians quebrou um jejum de seis anos sem títulos. Mesmo com a conquista, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações do final do ano passado, e a decisão da diretoria foi pela sua saída.

🔢 Números de Ramón Díaz pelo Corinthians

⚽ 60 jogos

✅ 32 vitórias

🟰 16 empates

❌ 12 derrotas

💯 Aproveitamento: 62,2%

Confira a Nota oficial do Corinthians

Nesta quinta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira.

Díaz chegou ao Corinthians em julho do ano passado e conquistou o Campeonato Paulista de 2025 pelo Timão.

A diretoria de futebol agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao clube e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O Corinthians, por meio do seu executivo de futebol Fabinho Soldado, não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída de Ramón Díaz.

Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Corinthians, comandará o treino do elenco principal nesta sexta-feira (18).