Com a demissão de Gustavo Quinteros, após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, na noite de quarta-feira (16), no interior paulista, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio busca um novo treinador. E o presidente Alberto Guerra poderá encarar um dilema nas negociações com o novo comandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

No final de 2025, o Grêmio passará por processo eleitoral. Embora o estatuto não impeça, seria arriscado, em um cenário fragmentado politicamente, Guerra contratar um treinador com vínculo para além desse período.

Ao mesmo tempo, isso pode fechar portas com treinadores que não aceitem contrato de menos de oito meses de duração. Ainda que possam existir gatilhos para renovação automática e/ou multa rescisória elevada, como aconteceu com Quinteros.

continua após a publicidade

Limitação do tempo de contrato dificulta negociação com treinadores badalados

Esse cenário dificulta a vinda de treinadores mais badalados, como Tite e Dorival Jr., que possivelmente exigiriam contratos longos. Por outro lado, nomes em baixa no mercado, como Mano Menezes, podem estar mais abertos a um vínculo curto.

Mano Menezes deixou o Fluminense recentemente. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

De qualquer modo, o Grêmio corre contra o tempo para contratar o novo treinador, já que neste sábado (19), às 21h, recebe o Internacional para o clássico Gre-Nal 447, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não consiga regularizá-lo até lá, o Tricolor Gaúcho será comandado interinamente por James Freitas, auxiliar-técnico permanente do clube.