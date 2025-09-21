Sem Neymar, Santos está pronto para encarar o São Paulo

O Santos enfrenta o São Paulo neste domingo (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Peixe não poderá contar com Neymar, que sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita . Willian Arão, em transição após lesão na panturrilha, também está de fora. Igor Vinícius e Zé Ivaldo estão suspensos.

O substituto do camisa 10 será Rollheiser, que retorna de suspensão. Na lateral-direita, Mayke reassume a posição entre os titulares, enquanto o recém-apresentado Adonis Frías fará sua estreia ao lado de Luan Peres na zaga. Já Victor Hugo e Lautaro Díaz, também recém-chegados, iniciam pelo segundo jogo consecutivo como titulares.

O meia Gabriel Bontempo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita após a partida contra o Fluminense. Os exames apontaram ausência de ruptura significativa, mas revelaram um edema mais acentuado.

O Alvinegro Praiano não tem chance de terminar a rodada na zona do rebaixamento já que o Vitória e o Juventude perderam para o Fluminense e o Mirassol, respectivamente.

O goleiro Gabriel Brazão cumpriu o protocolo de concussão da CBF e está confirmado entre os titulares. Após sofrer um choque na cabeça no duelo contra o Atlético-MG, ele ficou afastado dos treinos por cinco dias. Para o retorno, utilizará uma máscara especial de proteção, semelhante à que foi usada por Thaciano no primeiro semestre.

Na última rodada, o Peixe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em partida válida pela 23ª rodada. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos ainda não venceu: o argentino soma dois empates, diante de Fluminense e contra o próprio clube mineiro.

O clássico deste domingo será o primeiro San-São do treinador à frente do clube, que assinou contrato até o fim de 2026, após ser contratado no final do mês passado.

PENDURADOS: João Basso, Luisão, Escobar, Zé Rafael e Tiquinho Soares.

Vila Belmiro será palco do clássico entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Confira a escalação:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz

SÃO PAULO (Hernán Crespo)

Young; Tolói, Negrucci e Sabino; Mailton, Alisson, Luan, Rodriguinho e Wendell; Ferreirinha e Dinenno.

Ficha Técnica:

SANTOS X SÃO PAULO - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (21), às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

🖥️ VAR: IIbert Estevam da Silva (SP)