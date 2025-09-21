menu hamburguer
Mesmo com Neymar, valor de mercado do Santos é menor que o do São Paulo; veja cifras

Elenco do Tricolor é quase 10 milhões de euros mais valioso

Neymar está na pré-lista do treinador brasileiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraNeymar, camisa 10 do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 21/09/2025
12:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos vai receber o São Paulo neste domingo (21), às 20h30, na Vila Belmiro. O último confronto das equipes na lendária casa santista foi no Paulistão, quando o peixe derrotou o Tricolor pelo placar de 3 a 1. Desde então, as equipes se reforçaram e os valores de mercado de cada time mudou, confira o levantamento feito pelo Lance!.

A partida válida pela vigésima quarta rodada do Brasileirão será marcada por uma pequena diferença de elencos. O time do peixe está avaliado em 81 milhões de euros (R$ 506 mi), enquanto o Tricolor Paulista vale 89,85 milhões de euros (R$ 562 mi).

Os cinco mais caros de cada elenco

Santos

  1. Neymar – € 11,00 mi. - R$ 64,9 mi.
  2. Gabriel Brazão – € 8,00 mi. - R$ 47,2 mi.
  3. Benjamín Rollheiser – € 8,00 mi. - R$ 47,2 mi.
  4. Gabriel Bontempo – € 5,00 mi. - R$ 29,5 mi.
  5. Álvaro Barreal – € 5,00 mi. - R$ 29,5 mi.

São Paulo

  1. Pablo Maia – € 8,00 mi. - R$ 47,2 mi.
  2. Marcos Antônio – € 8,00 mi. - R$ 47,2 mi.
  3. Ferreirinha – € 8,00 mi. - R$ 47,2 mi.
  4. Rodriguinho – € 6,00 mi. - R$ 35,4 mi.
  5. Ryan Francisco – € 6,00 mi. - R$ 35,4 mi.
Marcos Antonio jogador do Sao Paulo durante partida contra o Fluminense no estádio Morumbi pelo Campeonato Brasileiro A 2025. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Marcos Antonio jogador do Sao Paulo durante partida contra o Fluminense no estádio Morumbi pelo Campeonato Brasileiro A 2025. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Sem o craque

O Santos vai estar muito desfalcado para o confronto com o São Paulo. O atacante Neymar teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Desde seu retorno ao clube, em 31 de janeiro, ele já sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda.

Veja o boletim oficial do Santos Futebol Clube:

- O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Do outro lado, volta do craque

Por outro lado, o Tricolor Paulista vai contar com a volta de Oscar para o jogo contra o Peixe. O meia do São Paulo, que havia sofrido uma lesão contra o Corinthians, já está treinando sem restrições no campo e com bola. O atleta deve ganhar alguns minutos no jogo.

