Coritiba negocia com dupla de times rebaixados à Série B

O Coritiba negocia com o lateral-direito Tinga e o zagueiro Willian Machado para a próxima temporada. A dupla caiu para a Série B de 2026 com Fortaleza e Ceará.

Tinga, 32 anos, tem contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2026, e está aberto para a saída após perder espaço. Ele fez 24 partidas, sendo 18 como titular, e disputou 90 minutos pela última vez em 16 de agosto.

O jogador veste a camisa do time cearense desde o início de 2018, com outra passagem em 2015. Em nove temporadas, o lateral fez 26 gols e deu 35 assistências em 389 jogos pelo Fortaleza.

No período, foi campeão cearense em seis oportunidades, três da Copa do Nordeste e um da Série B, além de ser vice da Sul-Americana e jogar a Libertadores.

Carreira de Tinga, alvo do Coritiba

Tinga está no Fortaleza desde 2018. Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Criado nas categorias de base do Grêmio, Tinga estreou profissionalmente em 2013 e foi emprestado ao Boa Esporte no ano seguinte. Em 2015, ele teve novo empréstimo ao Fortaleza e foi campeão cearense.

Depois, o lateral teve passagens por Bahia e Juventude até retornar ao Leão do Pici em 2018.

Na posição, o Coritiba conta apenas com o jovem Felipe Guimarães. Alex Silva e Zeca, que se alternaram a titularidade no título da Série B, não renovaram.

Carreira de Willian Machado, na mira do Coritiba

Formado na base do Criciúma, Willian Machado se profissionalizou no Fluminense do Itaum-SC em 2017. Depois, passou por Brasil-RS e Maringá, com poucos jogos disputados.

Em 2020 e 2021, o defensor ganhou sequência no Ferroviário-CE e Botafogo-PB, respectivamente. Ele ficou três temporadas no Operário-PR, com 106 partidas, até assinar com o Ceará em 2025.

No setor, o recém-contratado Fernando Seabra tem os zagueiros Jacy, Tiago Cóser e Guilherme Aquino como opções. Rodrigo Moledo e Matías Frachhia não permanecem, enquanto Maicon está sendo avaliado. Confira o balanço

Até o momento, o Coritiba ainda não anunciou reforços. O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo, tem um acordo verbal.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.