O Coritiba confirmou a contratação do atacante Pedro Rocha, 31 anos, no início da tarde desta quinta-feira (11). O jogador foi o artilheiro da Série B de 2025 e não renovou com o Remo para a próxima temporada.

O Coxa tinha um acordo verbal com o atleta desde semana passada e enviou um pré-contrato para garantir o reforço. Ele tem vínculo com o Azulino até o fim deste ano e ficará à disposição a partir de 5 de janeiro, quando abre a janela de transferência.

O contrato de Pedro Rocha com o Coritiba vai até o final de 2027.

- Chego pronto para contribuir ao máximo e ajudar o clube a conquistar grandes objetivos. Gostei muito do projeto que me foi apresentado e isso me deixou ainda mais empolgado para vestir essa camisa. A torcida pode ter certeza de que dedicação, raça e entrega dentro de campo não vão faltar - declarou, ao site oficial.

Pedro Rocha marcou 15 gols em 32 jogos na Série B e foi determinante para o acesso do Remo, que não joga a Série A desde 1994. Pelo time paraense, Pedro Rocha fez 19 gols e deu nove assistências em 44 partidas nesta temporada, e também foi campeão estadual.

O ótimo desempenho, o melhor da carreira do atacante, chamou a atenção no mercado. Além do Coritiba, outros clubes do Brasileirão, como Corinthians e São Paulo, e alguns do exterior sondaram o futuro dele.

Pedro Rocha é a primeira contratação confirmada do Coxa para 2026. Além dele, a diretoria alviverde tem interesse em dois jogadores que caíram na Série A: o lateral-direito Tinga, do Fortaleza, e o zagueiro Willian Machado, do Ceará.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.

Carreira de Pedro Rocha, reforço do Coritiba

Pedro Rocha, o artilheiro da Série B, comemora acesso com o Remo. Foto: Fernando Torres/AGIF/Gazeta Press

Formado nas bases de Atlético Diadema-SP e Juventus-SP, Pedro Rocha se profissionalizou no Moleque Travesso em 2013 e, dois anos depois, acertou com o Grêmio. No Tricolor gaúcho, ele ganhou projeção nacional ao marcar dois gols na final do título da Copa do Brasil de 2016, contra o Atlético-MG, e ser expulso na sequência.

Em agosto do ano seguinte, antes da conquista da Libertadores e com 32 gols e 10 assistências em 126 jogos pelo time gaúcho, o atacante foi vendido ao Spartak Moscow, da Rússia, por 12 milhões de euros (R$ 45,2 milhões, na cotação da época). Na Europa, não conseguiu se firmar, com um gol e uma assistência em 19 jogos.

Sem espaço, ele foi emprestado ao Cruzeiro, Flamengo e Athletico, entre 2019 e 2022. No período, ele foi campeão do Brasileirão pelo Fla em 2020 e da Sul-Americana pelo Furacão em 2021, mas teve pouco protagonismo e veio do banco de reservas na maioria dos confrontos.

Depois, Pedro Rocha ficou no Fortaleza por duas temporadas e meia e sofreu com lesões. No Tricolor do Pici, marcou quatro gols e deu 10 assistências em 35 partidas, além dos títulos do estadual de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024. Antes do Remo, ele atuou pelo Criciúma no ano passado e fez apenas sete jogos.