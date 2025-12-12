Gigante argentino está de olho em lateral do Internacional
River Plate fez sondagem por Bernabei segundo colegas argentinos
- Matéria
- Mais Notícias
A notícia circula por Buenos Aires. O River Plate está de olho no lateral-esquerdo do Internacional Bernabei. A informação foi antecipada pela rádio Gaúcha e confirmada pelo Lance! junto a jornalistas argentinos. O problema é que pedida gaúcha teria assustado a direção dos Millonarisos pelo valor muito elevado. O interesse no camisa 26 ficou, assim, em compasso de espera.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Segundo a imprensa portenha, o clube treinado por Marcelo Gallardo procurou dirigentes colorados para saber condições para a contratação. A resposta gaúcha estaria na casa dos 7 milhões de dólares, cerca de R$ 37,9 milhões no câmbio atual. Procurado, o Inter alegou não ter recebido nada oficialmente.
Bernabei no Inter
Após se destacar 2024, com a chegada de Roger Machado, no segundo semestre, Bernabei foi comprado junto ao Celtic, da Escócia, por 4,5 milhões de euros, R$ 28 milhões à época. Mesmo titular absoluto na temporada, sendo a única peça em momentos importantes, o lateral não manteve o desempenho.
Também gerou desconforto com algumas atitudes nos bastidores nos últimos meses – chegou a ser cobrado fortemente pelo então diretor esportivo Andrés D'Alessandro após um pênalti infantil na derrota por 1 a 0 para o Bahia. Com isso, uma negociação não é descartada na avenida Padre Cacique.
Bernabei seria ficha 2
De acordo com os colegas argentinos, o River trata Bernabei como alternativa. O ficha 1 para a posição é Soler, de 20 anos, também ex-Lanús. O garoto é hoje reserva do Bournemouth-ING. Caso não consiga contratação, o lateral colorado deve ser procurado oficialmente.
Os experientes Acuña e Casco não tiveram grande rendimento nesta temporada. O primeiro faz parte da seleção argentina, enquanto o segundo está de saída, abrindo espaço para um reforço da posição.
- Matéria
- Mais Notícias