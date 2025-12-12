O que o Lance! sabe sobre a situação de Palermo e o Internacional

Ainda sem dirigentes no Departamento de Futebol, o Internacional tem duas pessoas analisando o mercado. E entre os nomes avaliados por Ricardo Caco Sobrinho, gerente de mercado e Felipe Dallegrave, diretor de futebol, gestão e jurídico, para o comando técnico da equipe está o argentino Martín Palermo, que fez boa campanha de recuperação no Fortaleza, mas são salvou a equipe cearense do rebaixamento. O Lance! conta o que sabe sobre a situação de Palermo e o Inter.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa cearense, o técnico argentino estaria entre os profissionais observados pelo clube para assumir a equipe na próxima temporada. Segundo a publicação, tanto o Inter quanto o Remo, que garantiu retorno à Série A, realizaram sondagens ao treinador. O Lance! apurou que o nome agrada os gabinetes do Beira-Rio.

A situação de Palermo

Palermo chegou ao Leão em setembro, com a equipe afundada na zona de rebaixamento. Sob sua batuta, o time ensaiou uma campanha de recuperação. Em 17 partidas, o argentino conquistou oito vitórias e quatro empates, atingindo um aproveitamento de 54,9%, desempenho que, isolado, representaria um sétimo lugar no Brasileirão.

Apesar do descenso, o Fortaleza deseja a permanência do treinador, que construiu carreira vitoriosa como centroavante do Boca Juniors. Para seguir no comando, entretanto, Palermo teria de aceitar uma redução salarial compatível com o orçamento da Série B, negociação ainda não resolvida.

– Por mim, o Palermo fica. De forma bem objetiva. É saber se ele quer ficar para disputar uma Série B – afirmou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

No Beira-Rio, a busca por um treinador passa por outro processo: a reorganização do Departamento de Futebol, que perdeu o vice José Olavo Bisol, o executivo André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D'Alessandro, todos na terça-feira (9).