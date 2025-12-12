Vegetti volta a marcar, encerra jejum e reassume artilharia do Brasil em 2025

O Vasco voltou a mostrar força decisiva na Copa do Brasil, e Pablo Vegetti mais uma vez foi protagonista. O atacante argentino encerrou seu jejum de gols e marcou o gol da virada sobre o Fluminense na partida de ida da semifinal, retomando também a liderança isolada da artilharia nacional na temporada de 2025.

Com o gol, Vegetti chegou a 27 bolas na rede em 2025, ultrapassando novamente Kaio Jorge, do Cruzeiro, e consolidando-se como o principal goleador do país no ano. O camisa 99 não marcava desde o dia 26 de outubro, quando balançou as redes duas vezes contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, período que gerou certa cobrança e ansiedade no torcedor vascaíno.

Gols do Vegetti com a camisa do Vasco em 2025

Vegetti tem se mostrado letal de diferentes formas. Seus 27 gols na temporada estão distribuídos assim:

14 gols de pé direito

3 gols de pé esquerdo

10 gols de cabeça

6 gols de pênalti

Os números reforçam a versatilidade e a importância do argentino dentro da área, especialmente no jogo aéreo, onde ele continua sendo uma das principais armas ofensivas do Vasco.

Ao lado de Coutinho, Vegetti comemora seu contra o Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Diniz elogia e minimiza desentendimento

Após a partida, o técnico Fernando Diniz fez questão de destacar o peso de Vegetti no elenco e na história recente do clube. O treinador também comentou sobre um episódio de irritação do jogador na partida contra o Atlético-MG, garantindo que tudo foi resolvido rapidamente.

- Tenho uma relação muito próxima. É um grande artilheiro nosso, um dos maiores ídolos da história recente do Vasco. Foi muito importante naquela saída do Vasco da zona de rebaixamento em 2023. É uma pessoa em quem confio muito. Teve um momento de irritação contra o Atlético-MG, depois conversamos dentro do jogo mesmo. Não foi algo relacionado especificamente a mim. Está resolvido. Não está resolvido porque fez o gol; se não estivesse resolvido, não teria entrado - disse Diniz.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.