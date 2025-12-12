Vegetti volta a marcar, encerra jejum e reassume artilharia do Brasil em 2025
Centroavante já marcou 27 gols na temporada de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco voltou a mostrar força decisiva na Copa do Brasil, e Pablo Vegetti mais uma vez foi protagonista. O atacante argentino encerrou seu jejum de gols e marcou o gol da virada sobre o Fluminense na partida de ida da semifinal, retomando também a liderança isolada da artilharia nacional na temporada de 2025.
Raphael Claus vira assunto durante Vasco x Fluminense: ‘Não é de hoje’
Fora de Campo
Galvão Bueno se rende a medalhão do Vasco: ‘Um dos maiores que vi’
Fora de Campo
Torcida do Vasco surpreende ao apontar melhor em vitória contra o Fluminense
Fora de Campo
Com o gol, Vegetti chegou a 27 bolas na rede em 2025, ultrapassando novamente Kaio Jorge, do Cruzeiro, e consolidando-se como o principal goleador do país no ano. O camisa 99 não marcava desde o dia 26 de outubro, quando balançou as redes duas vezes contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, período que gerou certa cobrança e ansiedade no torcedor vascaíno.
➡️Vasco x Fluminense bate recorde de público da Copa do Brasil 2025
Gols do Vegetti com a camisa do Vasco em 2025
Vegetti tem se mostrado letal de diferentes formas. Seus 27 gols na temporada estão distribuídos assim:
- 14 gols de pé direito
- 3 gols de pé esquerdo
- 10 gols de cabeça
- 6 gols de pênalti
Os números reforçam a versatilidade e a importância do argentino dentro da área, especialmente no jogo aéreo, onde ele continua sendo uma das principais armas ofensivas do Vasco.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
➡️ Leitura labial revela fala de Claus em lance polêmico de Vasco x Fluminense
Diniz elogia e minimiza desentendimento
Após a partida, o técnico Fernando Diniz fez questão de destacar o peso de Vegetti no elenco e na história recente do clube. O treinador também comentou sobre um episódio de irritação do jogador na partida contra o Atlético-MG, garantindo que tudo foi resolvido rapidamente.
- Tenho uma relação muito próxima. É um grande artilheiro nosso, um dos maiores ídolos da história recente do Vasco. Foi muito importante naquela saída do Vasco da zona de rebaixamento em 2023. É uma pessoa em quem confio muito. Teve um momento de irritação contra o Atlético-MG, depois conversamos dentro do jogo mesmo. Não foi algo relacionado especificamente a mim. Está resolvido. Não está resolvido porque fez o gol; se não estivesse resolvido, não teria entrado - disse Diniz.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias