O zagueiro Maicon, ex-jogador do Vasco, iniciou uma campanha para o atacante Vegetti se transferir ao Coritiba para a disputa da Série A. O centroavante tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O defensor de 37 anos movimentou a torcida alviverde na noite de quinta-feira (11) ao repostar o gol de Vegetti, na vitória do Cruz-Maltino por 2 a 1 contra o Fluminense, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Na legenda, Maicon indica a contratação do atacante para o Coxa.

- Vem, matador! - publicou, em uma rede social, com uma figurinha de 'pirata', apelido do atleta.

Maicon reposta gol de Vegetti, do Vasco, e pede para vir ao Coritiba. Foto: Reprodução/Instagram

Maicon e Vegetti jogaram juntos no Vasco entre 2023 e 2024 e possuem amizade pessoal. Em novembro, logo após o Coritiba conquistar o acesso à Série A, o centroavante parabenizou o defensor.

continua após a publicidade

O zagueiro encerra o contrato com o time carioca no fim de 2025, assim como o empréstimo ao Coritiba. Assim, ele fica livre no mercado a partir de janeiro de 2026 e já negocia a permanência no Alto da Glória para a próxima temporada.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

➡️ Veja mais notícias do Vasco

Coritiba sofreu com o ataque

O ataque foi um grande problema do Coritiba nesta temporada e, mesmo com o título da Série B, fez apenas 39 gols em 38 jogos. Esse desempenho deixou a equipe com o quinto pior sistema ofensivo da Segundona.

continua após a publicidade

Com a falta de gols, a diretoria alviverde colocou a posição de centroavante como prioridade no mercado. A ideia é trazer dois atletas para a posição.

Artilheiro do clube no ano, com 10 gols, Dellatorre acertou com o Vila Nova, enquanto Gustavo Coutinho não renovou. Rodrigo Rodrigues, outra alternativa, se recupera de lesão e volta no fim do primeiro semestre de 2026.

Maicon e Vegetti em Athletico x Vasco, pela Copa do Brasil de 2024. Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press

Vegetti, do Vasco, reassume artilharia do Brasil em 2025

Com o gol contra o Fluminense, Vegetti chegou a 27 gols em 2025 e ultrapassou novamente Kaio Jorge, do Cruzeiro, como o principal goleador do Brasil no ano. O atacante de 37 anos não marcava desde 26 de outubro, quando balançou as redes duas vezes contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, período que gerou certa cobrança e ansiedade no torcedor vascaíno.