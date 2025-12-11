O Coritiba está perto de assegurar a contratação do volante Willian Oliveira, do Vitória. O jogador de 32 anos tem negociações avançadas com o Coxa.

Willian Oliveira está fora dos planos do técnico Jair Ventura e não renovará o contrato, que se encerra no final deste mês. A informação foi confirmado pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota, em coletiva de imprensa na quarta-feira (10).

A diretoria alviverde, assim, conseguiu convencê-lo a atuar no Alto da Glória. O meio-campista também despertou interesse do Mirassol, que disputará a Libertadores, e da Chapecoense, que subiu da Série B junto com o time paranaense.

Há dois anos no Leão, Willian Oliveira fez oito gols e deu quatro assistências em 90 partidas, sendo campeão baiano em 2024. Nesta temporada, ele disputou 36 jogos, sendo 28 como titular, com dois gols e dois passes decisivos.

Carreira de Willian Oliveira, alvo do Coritiba

Criado na base do Fluminense, Willian Oliveira estreou em 2013 e fez 14 jogos pelo time carioca até ser emprestado ao Sport, entre 2014 e 2015. Depois, atuou por Goiás, Mirassol, América-MG e Guarani.

O meio-campista passou a ter sequência no Botafogo-SP, Chapecoense e Ceará. Os bons desempenhos o levaram até o Cruzeiro em 2022, com 27 rodadas disputadas na conquista da Série B, a terceira dele na carreira - levantou em 2017 (América-MG) e 2020 (Chape). Até de chegar ao Vitória, Willian Oliveira também jogou pelo Goiás em 2023.

Além do volante, a diretoria alviverde tem interesse em dois jogadores que caíram na Série A: o lateral-direito Tinga, do Fortaleza, e o zagueiro Willian Machado, do Ceará. O único reforço confirmado foi o atacante Pedro Rocha, do Remo.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.