Ceará negocia com técnico campeão da Série B; veja mais

Após a saída do técnico Léo Condé, o Ceará continua em busca de um comandante para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mozart, que venceu o torneio deste ano com o Coritiba, é a principal opção no momento.

O Coritiba de Mozart foi campeão da Série B com 68 pontos: 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A equipe teve a melhor defesa da competição (23 gols sofridos) e, ao mesmo tempo, apresentou o sexto pior ataque (39).

O técnico de 46 anos já tinha manifestado o desejo de permanecer no clube paranaense, mas as negociações não se concretizaram. Assim, o Coxa anunciou a saída ao fim do campeonato.

Mozart foi campeão da Série B no Coritiba

O Ceará não buscava um novo treinador desde a metade da temporada 2024, quando trouxe Léo Condé. O profissional obteve um acesso e um título estadual, mas a campanha irregular no Brasileirão terminou com o rebaixamento.

O Alvinegro não é o único a sondar Mozart, como apurou o Lance!. O time de Porangabuçu também consultou a situação de Thiago Carpini, mas o profissional já fechou com o rival Fortaleza.

A passagem de Léo Condé no Ceará durou 83 jogos. Foram 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, com 103 gols marcados e 78 sofridos.

O clube já busca um novo técnico, que terá a missão de comandar o Vovô no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série B. A ideia é definir um nome antes da reapresentação do elenco, marcada para o dia 26 de dezembro.