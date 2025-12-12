Internacional aguarda por resposta de Tite
Abel Braga procurou ex-treinador da Seleção que pediu um tempo
Com a confirmação de Abel Braga como diretor técnico, surgiu, de imediato a informação de que a ficha 1 para treinador passou pela Seleção Brasileira. Conforme noticiou o Globo Esporte nesta sexta-feira (12) e confirmou o Lance!, o Internacional aguarda por uma resposta de Tite. Com passagem pelo Colorado de 2008 a 2009, Adenor Bachi foi procurado por Abelão, que teria apresentado uma proposta. O gaúcho pediu um tempo.
A próxima temporada brasileira começa já nas primeiras semanas de janeiro. No final dos dias 10 e 11, será dada a largada do Campeonato Gaúcho. No dia 28, será a vez do Brasileirão.
Na conversa com a imprensa, no final da manhã desta sexta, o presidente Alessandro Barcellos anunciou Abel Braga como diretor técnico, com contrato de um ano.
– Isso é fruto do entendimento do clube e do desejo do Abel também. O Abel não parou da trabalhar desde domingo. Tem trabalhado diariamente conosco na busca de um treinador – comentou.
Enquanto fazia uma análise da temporada e da perspectiva para a próxima, o GE divulgou a conversa de Abelão com Tite. Na sequência, Barcellos foi perguntado sobre o treinador gaúcho.
– Tite é um grande treinador, sempre vai estar na pauta na medida em que decidiu voltar ao trabalho. Mas não tive essa conversa ainda porque entendemos que é necessário montar um perfil de treinadores, e, a partir daí, tomar a decisão. Tite sabe disso – respondeu o cartola.
O presidente alvirrubro afirmou que não teve um contato formal do clube com o profissional. O Lance!, porém, ficou sabendo da conversa de Abel com Tite por uma fonte próxima aos dois.
Tite voltou após afastamento
Depois de sete meses afastado do futebol, o técnico da Seleção nas duas últimas Copas do Mundo (2018 e 2022) anunciou seu retorno no dia 22 de novembro. O treinador estava afastado de todas as atividades desde abril, quando teve uma crise de ansiedade.
"Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico", declarou o treinador, por intermédio de sua assessoria. Convidado na entrega de Bola de Prata o técnico elogiou o retorno de Abel ao comando do time do Inter na reta final do Brasileirão.
– Sobre o Abel, que bonito ele agindo com o coração e podendo participar dessa recuperação do Inter. Tenho uma relação próxima com o Abel e com o Élio Carraveta. Ele (Abel) pegar o Inter do jeito que o time estava era muito difícil. A emoção toda de ontem (domingo) é extraordinária – comentou.
