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Ancelotti não descarta convocação de Thiago Silva para a Copa: 'Se merecer'

Comandante comparou zagueiro a Modric como exemplo de veteranos em alta

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Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/04/2026
13:55
Thiago Silva - Seleção Brasileira - Brasil x Coreia
imagem cameraThiago Silva em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Rodrigues/CBF)
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O técnico Carlo Ancelotti afirmou que o zagueiro Thiago Silva permanece como um nome possível para a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o treinador italiano destacou que a idade avançada do defensor, atualmente com 41 anos, não é um critério de exclusão. O jogador não defende a Amarelinha desde a eliminação para a Croácia, no Mundial de 2022.

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Ancelotti utilizou exemplos de longevidade no futebol europeu para justificar a manutenção do zagueiro no radar. O treinador mencionou atletas com quem trabalhou ou observou de perto para reiterar que o desempenho técnico se sobrepõe ao fator cronológico na montagem do elenco para o torneio.

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– Nunca olho para a data de nascimento no passaporte. Todos os jogadores brasileiros podem aspirar a estar na lista para a Copa do Mundo. Portanto, não importa se ele tem 41 anos. Se merecer estar lá, estará. A idade não é um problema. Veja Maldini, que tinha quase 39 anos quando ganhou uma final de Champions League, ou Luka Modric, que tem 40 hoje – declarou Ancelotti.

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Thiago Silva em ação pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

Carlo Ancelotti rasga elogios a Thiago Silva

Além de avaliar as chances de retorno do defensor para a disputa do Mundial, o técnico italiano rasgou elogios à capacidade intelectual de Thiago Silva. Para Ancelotti, a convivência com grandes profissionais e a dedicação ao estudo do jogo credenciam o atual jogador a ter sucesso em uma futura transição para o cargo de treinador.

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– Thiago será um ótimo treinador, disso não tenho dúvidas. Ele tem experiência, trabalhou com alguns treinadores realmente geniais durante a carreira, e não estou falando de mim. E ele trabalha muito duro. Fico muito feliz em saber que consegui inspirar alguns deles – afirmou o comandante da Seleção.

Thiago Silva já manifestou publicamente o desejo de seguir a carreira de técnico após a aposentadoria dos gramados. O zagueiro, inclusive, já iniciou os cursos de formação necessários para a nova profissão. Atualmente defendendo o Porto, de Portugal, ele busca manter o nível competitivo para convencer a comissão técnica nos dois meses restantes antes da convocação final, marcada para o dia 18 de maio.

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