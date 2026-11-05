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Site do São Paulo sofre ataque hacker e exibe conteúdo homofóbico

Tricolor é o terceiro clube paulista a sofrer invasão virtual nas últimas semanas

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 16:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bandeirinha do São Paulo
Página oficial do São Paulo foi invadida por hackers na manhã desta quinta-feira (5) (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo teve seu site oficial invadido por hackers na manhã desta quinta-feira (5). Durante o ataque, a página do clube passou a exibir imagens e uma mensagem de teor homofóbico. O conteúdo foi retirado do ar pouco depois, mas o Tricolor decidiu manter o portal indisponível por questões de segurança.

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Bandeirinha do São Paulo
Site oficial do São Paulo foi alvo de ataque hacker nesta quinta-feira (5) (Foto: Fabio Giannelli / AGIF)

Além da publicação ofensiva, os responsáveis pela invasão deixaram um texto no qual comemoravam o acesso indevido à plataforma. A mensagem fazia referência a outros ataques recentes contra sites de clubes paulistas.

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Após identificar o problema, o São Paulo conseguiu recuperar o controle da página e remover o material publicado pelos invasores. Apesar disso, a diretoria optou por não restabelecer imediatamente o funcionamento do portal.

A decisão foi tomada para permitir a realização de procedimentos de segurança e garantir a estabilidade do domínio. Embora o site já pudesse voltar a funcionar, o clube prefere concluir as verificações antes de liberar novamente o acesso aos torcedores.

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Corinthians e Palmeiras também sofreram ataques hackers

O episódio envolvendo o São Paulo é o terceiro registrado contra sites oficiais de grandes clubes paulistas nas últimas semanas.

No fim de outubro, o Corinthians foi o primeiro alvo. Na ocasião, invasores utilizaram a página oficial do clube para publicar um anúncio falso da contratação de Lionel Messi, astro argentino que atua pelo Inter Miami.

Dias depois, ainda em outubro, foi a vez do Palmeiras sofrer uma invasão semelhante. Os responsáveis alteraram o conteúdo do portal alviverde para exibir a provocação "não tem mundial", em referência a uma das principais rivalidades do futebol brasileiro.

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Com o novo episódio, os três rivais paulistas passaram por situações semelhantes em um curto intervalo de tempo. Até o momento, não há confirmação de que os ataques tenham sido realizados pelos mesmos responsáveis.

O São Paulo segue trabalhando na segurança de seu site oficial antes de autorizar o retorno completo da plataforma.

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