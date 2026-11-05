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Marçal valoriza vitória do Botafogo mesmo sem brilho: 'Estratégia funcionou'

Glorioso teve escalação muito modificada e conseguiu bater o Galo por 1 a 0

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 13:24
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Marçal (Botafogo) disputa a bola com jogador do Atlético Mineiro durante jogo de futebol.
Marçal dá lançamento na vitória do Botafogo sobre o Atlético (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo não brilhou, mas venceu o Atlético-MG e respirou na tabela de classificação do Brasileirão. Após o jogo, o zagueiro/lateral Marçal, uma das lideranças do elenco, valorizou a estratégia montada por Tite para a equipe competir mais em campo.

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— O mais importante é a vitória. Importante também não sofrer gols, dar confiança para a equipe. Foi um jogo bom, no meu ponto de vista. A estratégia funcionou. Tivemos a oportunidade de matar o jogo, mas Everson esteve muito bom. Importantes esses três pontos para ficarmos mais tranquilos nessa pausa e recarregarmos as energias para terminar bem o campeonato — disse Marçal, em passagem pela zona mista do Nilton Santos.

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Tite mudou tudo para receber o time alternativo do Galo. Escalou uma linha com cinco defensores, três homens com menos poder de criação no meio (Huguinho, Medina e Edenilson), além de Tiquinho e Danilo Pereira no ataque. O Botafogo abriu o placar cedo, segurou bem, buscou sair em contra-ataque e não sofreu muito.

Jogadores do Botafogo formam abraço coletivo durante o clássico contra o Atlético-MG
Jogadores do Botafogo reunidos antes da partida contra o Atlético (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— A estratégia do professor (Tite) funcionou, ele mudou para três zagueiros. Um sistema que a gente não vinha utilizando e funcionou super bem. A estratégia era tentar sair na frente, não tomar gols e ficar um pouco mais sólido. E tentar matar o jogo no contra-ataque, ou tentar fazer gols. Conseguimos sair na frente, não sofremos gols, não tivemos nenhum lance de perigo. Tivemos duas chances em contra-ataques em que poderíamos matar. Acho que a estratégia do professor foi ótima, funcionou, e espero que continue assim — destacou Marçal.

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Com o resultado, o Glorioso alcançou 42 pontos, respirou na tabela e agora ocupa a 11ª colocação. O próximo desafio será no dia 18, após a Data Fifa, contra o desesperado Corinthians, em 17º, fora de casa.

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