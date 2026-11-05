Botafogo contrata ex-árbitro da CBF para nova função no clube; entenda

O Botafogo fez um movimento diferente no quadro de funcionários do clube e acertou a contratação do ex-árbitro Marcelo de Lima Henrique, recém-aposentado do quadro da CBF. Profissional com mais de 30 anos de apito, ele assumirá função no dia a dia ao lado de atletas e no relacionamento com a entidade, representando os interesses da SAF.

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Marcelo de Lima Henrique celebrou sua "estreia" com vitória. Em publicação nas redes sociais, o ex-árbitro exaltou a chegada ao clube para colaborar no quadro.

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— Estreia com uma grande vitória e com o pé direito como Assessor de Arbitragem pelo Botafogo. Com muita ética e respeito, vou me doar ao máximo para colaborar com excelência ao GIGANTE MUNDIAL Botafogo — escreveu.

Em sua nova função, como assessor de arbitragem, Marcelo será o representante do Botafogo nas articulações relacionadas a decisões nos jogos e participará das reuniões com a CBF. O clube entende que, agora, tem um profissional de calibre para lidar com tais questões ao longo da temporada.

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Já com jogadores, Marcelo de Lima Henrique dará explicações sobre regras, passará perfis dos árbitros dos jogos e como terá de ser o comportamento em campo. A visão interna é que, com isso, o grupo ficará melhor preparado para os diferentes perfis do quadro da CBF.

O Botafogo volta a campo apenas no dia 18, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Glorioso venceu o Atlético-MG em casa, foi a 42 pontos no Brasileirão e respira aliviado na luta contra o rebaixamento. A tendência é que Marcelo de Lima seja presenado ao plantel na reapresentação após folga na Data Fifa.

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