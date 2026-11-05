Botafogo contrata ex-árbitro da CBF para nova função no clube; entenda
Profissional representará a SAF em reuniões com a entidade e terá conversas com jogadores
O Botafogo fez um movimento diferente no quadro de funcionários do clube e acertou a contratação do ex-árbitro Marcelo de Lima Henrique, recém-aposentado do quadro da CBF. Profissional com mais de 30 anos de apito, ele assumirá função no dia a dia ao lado de atletas e no relacionamento com a entidade, representando os interesses da SAF.
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Marcelo de Lima Henrique celebrou sua "estreia" com vitória. Em publicação nas redes sociais, o ex-árbitro exaltou a chegada ao clube para colaborar no quadro.
— Estreia com uma grande vitória e com o pé direito como Assessor de Arbitragem pelo Botafogo. Com muita ética e respeito, vou me doar ao máximo para colaborar com excelência ao GIGANTE MUNDIAL Botafogo — escreveu.
Em sua nova função, como assessor de arbitragem, Marcelo será o representante do Botafogo nas articulações relacionadas a decisões nos jogos e participará das reuniões com a CBF. O clube entende que, agora, tem um profissional de calibre para lidar com tais questões ao longo da temporada.
Já com jogadores, Marcelo de Lima Henrique dará explicações sobre regras, passará perfis dos árbitros dos jogos e como terá de ser o comportamento em campo. A visão interna é que, com isso, o grupo ficará melhor preparado para os diferentes perfis do quadro da CBF.
O Botafogo volta a campo apenas no dia 18, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Glorioso venceu o Atlético-MG em casa, foi a 42 pontos no Brasileirão e respira aliviado na luta contra o rebaixamento. A tendência é que Marcelo de Lima seja presenado ao plantel na reapresentação após folga na Data Fifa.
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