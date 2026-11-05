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Uberlândia x Mamoré tem 51 expulsões e supera recorde mundial

Confusão começou após o terceiro gol do Mamoré, nos acréscimos do segundo tempo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 13:31
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Partida entre Uberlândia e Mamoré, jogadores se reúnem no banco de reservas.
Jogadores de Uberlândia e Mamoré se envolveram em uma briga generalizada nos acréscimos da partida pelo Campeonato Mineiro Sub-20. (Foto: Reprodução)

Uma partida do Módulo II do Campeonato Mineiro Sub-20 entrou para a história do futebol por um motivo negativo. O confronto entre Uberlândia e Mamoré terminou com 51 pessoas expulsas após uma briga generalizada nos acréscimos do segundo tempo. O número supera o recorde mundial anterior, de 36 cartões vermelhos em um único jogo, registrado na Argentina.

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A confusão aconteceu aos 54 minutos da etapa final, logo depois de o Mamoré marcar o terceiro gol na vitória por 3 a 1. Durante a comemoração do gol de JV, Davi fez gestos provocativos em direção ao banco de reservas do Uberlândia e proferiu ofensas. A situação desencadeou um tumulto que tomou conta do campo.

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Briga entre jogadores de Uberlândia e Mamoré próximo ao banco de reservas durante a partida, com torcedores ao fundo.
Jogadores de Uberlândia e Mamoré se envolveram em uma briga generalizada nos acréscimos da partida pelo Campeonato Mineiro Sub-20. (Foto: Reprodução)

De acordo com a súmula assinada pelo árbitro Fernando Patrick, 48 pessoas receberam cartão vermelho em razão da briga. O juiz relatou que os envolvidos desferiram socos e pontapés contra adversários. Como não conseguiu realizar as expulsões com a bola em jogo, encerrou a partida e registrou todas as advertências posteriormente.

No total, foram 22 expulsões pelo lado do Uberlândia e 29 pelo Mamoré.

Três expulsões aconteceram antes da confusão

Além dos 48 cartões vermelhos aplicados em decorrência da briga, outras três pessoas foram expulsas em situações distintas durante a partida.

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Briga generalizada entre jogadores de Uberlândia e Mamoré em estádio durante partida.
Jogadores de Uberlândia e Mamoré se envolveram em uma briga generalizada nos acréscimos da partida pelo Campeonato Mineiro Sub-20. (Foto: Reprodução)

Luike, do Uberlândia, recebeu o segundo cartão amarelo após atingir um adversário com o braço na região abdominal, de maneira considerada temerária pela arbitragem. Já João Henrique, do Mamoré, foi advertido pela segunda vez depois de proferir ofensas ao árbitro.

A terceira expulsão aconteceu após uma agressão direta. Netinho, do Uberlândia, recebeu cartão vermelho por atingir o goleiro do Mamoré com um soco na região abdominal.

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Arbitragem relata ameaças de dirigentes do Uberlândia

A súmula também registrou episódios de tensão envolvendo integrantes da comissão e dirigentes do Uberlândia. Aos oito minutos do segundo tempo, após a expulsão de Luike, representantes do clube invadiram o campo e fizeram ameaças à equipe de arbitragem.

Segundo Fernando Patrick, Willer Francisco Silva, gerente de futebol do Uberlândia, André Luiz Nascimento, gerente de futebol de base, e Junior Caetano, coordenador de base, foram até o gramado e disseram que os árbitros não conseguiriam deixar a cidade.

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O árbitro também relatou uma declaração atribuída a Fábio Mineiro, dirigente do clube, que teria ameaçado prejudicar sua carreira: — Você nunca mais vai apitar. Eu vou fazer de tudo para que você não trabalhe mais. Eu posso parar, mas vocês também irão parar.

Ainda conforme o documento, Willer Silva teve uma postura agressiva e ameaçou agredir fisicamente o árbitro. Fernando Patrick informou que registrou um boletim de ocorrência contra o dirigente em razão das ameaças e ofensas.

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Outro episódio relatado envolve o vestiário utilizado pelo Mamoré. De acordo com a súmula, Bernardo Lage, diretor de futebol do Uberlândia, comunicou à arbitragem que o espaço havia sido depredado pela própria equipe visitante. Um boletim de ocorrência seria registrado para documentar os danos.

Jogo supera recorde mundial de expulsões

Até então, o recorde de maior número de jogadores expulsos em uma partida de futebol era de 36 cartões vermelhos. A marca foi registrada em 27 de fevereiro de 2011, no confronto entre Atlético Claypole e Victoriano Arenas, pela quinta divisão do futebol argentino.

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Na ocasião, o árbitro Damián Rubino expulsou todos os 18 jogadores de cada equipe — titulares e reservas — após uma briga generalizada no estádio Rodolfo Capocasa, em Claypole.

Com as 51 expulsões registradas no confronto entre Uberlândia e Mamoré, o episódio do futebol mineiro ultrapassou a marca argentina e estabeleceu um novo número recorde de cartões vermelhos em uma única partida, conforme os dados apresentados no caso.

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