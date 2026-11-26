A mudança de nome do Novorizontino, que passará a se chamar FURIA Novorizontino a partir de 2027, também colocou Neymar no centro da novidade. O atacante do Santos é embaixador e um dos "rostos" da FURIA, organização brasileira de esportes eletrônicos que fechou parceria com o clube do interior paulista nesta quinta-feira (26). A ligação, no entanto, não significa que o jogador tenha assumido um cargo na gestão do clube ou que esteja diretamente envolvido nas decisões da organização.

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A relação de Neymar, que é patrocinado pela empresa, com a FURIA ganhou ainda mais visibilidade por meio da Kings League, competição de futebol de sete criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué. O brasileiro é presidente da equipe da organização no torneio, função que divide com Cris Guedes, sócio da FURIA. Nesse projeto, participa da identidade do time e da montagem do elenco, além de ter a possibilidade de cobrar o chamado pênalti do presidente durante as partidas.

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A FURIA, por sua vez, tem uma atuação que vai além da Kings League. Fundada em 2017, a organização se consolidou no cenário internacional de e-sports, com equipes em modalidades como Counter-Strike e League of Legends. Agora, com o acordo anunciado, amplia sua presença no esporte tradicional e passa a integrar o projeto do Novorizontino, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2027.

Pelo acordo, a FURIA ficará responsável pelas áreas de marca, marketing, patrocínios, comunicação, produção de conteúdo e desenvolvimento comercial. Já a estrutura atual do Novorizontino continuará à frente das decisões relacionadas ao futebol, incluindo gestão esportiva, comissões técnicas, formação de atletas e operações de campo. A parceria prevê a preservação da identidade local e da relação histórica do clube com a torcida.

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Apesar da participação de Neymar na organização, o jogador não teve uma função específica anunciada na nova estrutura do Novorizontino. O papel dele no projeto está relacionado à sua ligação societária com a FURIA e à presidência da equipe da organização na Kings League. A estreia da nova identidade está prevista para janeiro de 2027, durante o Campeonato Paulista.

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