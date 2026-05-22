São Paulo terá foco na próxima janela de transferências

O São Paulo tem um foco definido para a próxima janela de transferências. Com a rescisão contratual de Dória, oficializada na quinta-feira (21), o clube deve priorizar a contratação de um zagueiro para reforçar o elenco.

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No início da temporada, o Tricolor contava com diversas opções para o setor defensivo: Sabino, Alan Franco, Ferraresi, Dória, Tolói e Arboleda. Agora, porém, restam apenas Sabino e Alan Franco como opções mais experientes, sem considerar os jovens de Cotia que podem ganhar espaço.

Ferraresi foi emprestado ao Botafogo no começo do ano. A decisão fazia parte do planejamento da diretoria para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial. O defensor tem contrato até o fim da temporada e, neste momento, não existe expectativa de retorno antecipado.

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Já a situação de Arboleda ganhou contornos inesperados. Após uma viagem de 30 dias ao Equador, sem justificativa prévia apresentada ao clube, o zagueiro passou a treinar separado no centro de treinamento e não deve ser reintegrado ao elenco profissional por decisão da diretoria.

Dória, por sua vez, optou pela rescisão contratual. Com isso, o São Paulo não terá custos com multa. O defensor vinha sofrendo com ofensas nas redes sociais, situação que também atingiu familiares do jogador.

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Com o cenário atual, Osório e Isac, revelados em Cotia, passaram a treinar com os profissionais e podem começar a receber oportunidades ao longo da temporada. Ainda assim, o São Paulo entende que precisará buscar reforços para compor o sistema defensivo.

Rafael Tolói também preocupa. O zagueiro desfalcou o time nos últimos jogos por conta de dores e convive com problemas físicos neste início de temporada.

Dória quem solicitou o pedido de rescisão (Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo não gastou nada na última janela

Vivendo um momento financeiro delicado, o São Paulo optou por trazer jogadores que não custassem aos cofres do clube. Isto é, atletas livres no mercado, que chegassem por empréstimo ou sem demandar nenhum investimento. Quanto à folha salarial, também foi levada em consideração. O clube deve manter uma estratégia parecida na próxima janela também.