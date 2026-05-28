Datas-base da Sul-Americana devem adiar jogos do Botafogo no Brasileirão

Com o fim da fase de grupos da Copa Sul-Americana e as classificações de Santos e Grêmio ao mata-mata, o Botafogo deve ter dois jogos adiados no retorno do calendário do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo.

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Isso porque os playoffs da competição continental serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de julho, como indicam as datas-base da Conmebol para seu calendário em 2026. Nas semanas em questão, o Glorioso enfrentaria Santos e Grêmio, respectivamente, pelas 19ª e 21ª rodadas do Brasileirão.

Os dois adversários do time comandado por Franclim Carvalho, consequentemente, também devem ter jogos adiados. O Grêmio aguardaria uma nova data para o confronto com o Mirassol, pela 19ª rodada, e o Santos para o clássico com o São Paulo, pela 21ª.

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Botafogo tem a melhor campanha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Classificações na Sul-Americana

Grêmio e Santos avançaram aos playoffs da Sul-Americana após terminarem na segunda colocação em seus respectivos grupos. O Tricolor conquistou a vaga no Grupo F após empatar por 2 a 2 com o Montevideo City Torque, enquanto o Peixe, no Grupo D, venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 0 no encerramento da fase de classificação.

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O Botafogo, por sua vez, fechou a campanha na fase de grupos na liderança, com vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Caracas, e, com isso, garantiu vaga direto nas oitavas de final e a melhor campanha. O Alvinegro poderá decidir o mata-mata em casa, no Nilton Santos, até a semifinal da competição.

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