São Paulo e Santos se enfrentam pela segunda vez em 2026 na noite desta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Direto do palco do clássico, o Lance! traz tudo o que acontece antes do jogo.

No último sábado (31), as equipes duelaram pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis, e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 2 a 0, com gols de Tapia e Luciano, diante de mais de 49 mil torcedores.

Como chegam os dois times?

A vitória sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista, aliviou a situação do Tricolor. Antes próximo da zona de rebaixamento do Estadual, o São Paulo chegou aos sete pontos e ocupa agora a 12ª colocação, passando a brigar por uma vaga na zona de classificação da competição.

Em clássicos, alguns destaques individuais têm surgido no elenco atual. Um deles é Gonzalo Tapia, autor de um dos gols na última partida. O atacante é o jogador da Série A com mais gols marcados em clássicos desde a sua estreia pelo São Paulo: quatro tentos, mesma marca de Luciano, Kaio Jorge e Vitor Roque, que figuram entre os líderes da estatística no período.

Já o Santos não poderá contar com Neymar, que ainda não fez sua estreia na temporada, apesar de treinar normalmente com o elenco. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante ainda não recebeu o aval da comissão técnica para atuar. O técnico Juan Pablo Vojvoda também não contará com Thaciano, que segue em processo de transição física após sentir dores na coxa direita. Willian Arão, submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo renal, e Gustavo Henrique, com lesão muscular no adutor da coxa direita, também são desfalques.

Vila Belmiro para Santos x São Paulo (Foto: Izabella Giannola/Lance!)

18h24 - Santos e São Paulo se encontram com a política e gestão em evidência

Mesmo que futebol seja destaque, este clássico também marca um comparativo envolvendo clima político e gestões. Veja a matéria completa.

18h39 - Dupla letal tricolor!

Luciano e Tapia, autores dos gols da vitória do Tricolor sobre o Peixe no final de semana, pelo Paulistão, formam dupla letal do São Paulo em clássicos; veja números.

18h42 - Lista de relacionados do Peixe

Neymar ficou de fora da relação por opção da comissão técnica, mas o retorno deve ocorrer no próximo domingo (8), quando o Peixe enfrenta o Noroeste, em Bauru, às 16h (de Brasília), pela penúltima rodada do Paulistão. Veja quem está relacionado para o clássico.

19h - Rivais escalados para o clássico. Confira:

